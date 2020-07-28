Rafa Kalimann sai em defesa de capixaba Daniel Caon na web

Rafa Kalimann saiu em defesa do capixaba Daniel Caon, da Casa de Vidro do "BBB 20", depois de ver uma seguidora criticando o visual do bonitão na internet. A influencer deixou claro que não viu graça no posicionamento da internauta e escreveu: "Isso não é nada legal ou engraçado".
No comentário, feito em um perfil do Twitter, a seguidora disse: "Caon parece um boneco de cera da Madame Tussaud de Chernobyl, sabe a Kylie Jenner? Muito bem que parece ela, mas a diferença é que na mamãe Kardashian eu sentaria e no Caon eu faria embolo e jogava no lixo".
Após o posicionamento de Rafa ter sido feito, o tuíte foi apagado. No entanto, alguns perfis de notícias de famosos da internet já haviam printado a conversa, como o site de celebridades Gossip do Dia.