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Rafa Kalimann sai em defesa de capixaba Daniel Caon na web

Ex-sister e cantor do Espírito Santo já teriam tido relacionamento no passado, como já revelou o colunista Leo Dias, do Metrópoles

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 08:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 08:27
A ex-BBB Rafa Kalimann e o artista Daniel Caon
A ex-BBB Rafa Kalimann e o artista Daniel Caon Crédito: Montagem A GAZETA
Rafa Kalimann saiu em defesa do capixaba Daniel Caon, da Casa de Vidro do "BBB 20", depois de ver uma seguidora criticando o visual do bonitão na internet. A influencer deixou claro que não viu graça no posicionamento da internauta e escreveu: "Isso não é nada legal ou engraçado". 
No comentário, feito em um perfil do Twitter, a seguidora disse: "Caon parece um boneco de cera da Madame Tussaud de Chernobyl, sabe a Kylie Jenner? Muito bem que parece ela, mas a diferença é que na mamãe Kardashian eu sentaria e no Caon eu faria embolo e jogava no lixo". 

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Após o posicionamento de Rafa ter sido feito, o tuíte foi apagado. No entanto, alguns perfis de notícias de famosos da internet já haviam printado a conversa, como o site de celebridades Gossip do Dia. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, do Metrópoles, Rafa Kalimann e Daniel Caon já se relacionaram no passado. Além disso, ainda de acordo com o jornalista, os dois teriam tido uma viagem romântica recentemente
Rafa Kalimann sai em defesa de capixaba Daniel Caon na web
Rafa Kalimann sai em defesa de capixaba Daniel Caon na web Crédito: Gossip do Dia/Reprodução

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