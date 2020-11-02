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Entrevista ao Fantástico

Xuxa diz ter sido vítima de abuso de poder de Marlene Mattos

'Eu deixei ela tomar conta da minha vida. Ela fazia as coisas e eu aceitava. Aceitar ser conivente é uma coisa que eu não aceito de jeito nenhum. Nem dela, nem de ninguém', disse a apresentadora sobre a ex-empresária
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2020 às 22:12

Publicado em 01 de Novembro de 2020 às 22:12

A apresentadora Xuxa Meneghel
A apresentadora Xuxa Meneghel Crédito: Blad Meneghel
As pessoas que acompanham a carreira de Xuxa, 57, sabem que por muitos anos era praticamente impossível dissociar o nome da Rainha dos Baixinhos de Marlene Mattos, 70. Embora em seu recém-lançado livro, "Memórias", a apresentadora não tenha citado o motivo para o rompimento das duas, ela afirma ter sofrido abuso de poder de sua ex-empresária.
"Foi uma pessoa que mexeu muito com a minha cabeça. Não só com a minha, mas com a das Paquitas. As histórias se misturam quando a gente conversa sobre isso e vê que ela usou muito abuso de poder em cima da gente", disse Xuxa, relatando conversas que teve com as Paquitas, deixando claro que não foi forçada a fazer nada.

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"Eu deixei ela tomar conta da minha vida. Ela fazia as coisas e eu aceitava. Aceitar ser conivente é uma coisa que eu não aceito de jeito nenhum. Nem dela, nem de ninguém. Ninguém fala o que eu tenho que vestir, ninguém fala o que eu tenho que falar, ninguém fala o que eu tenho que fazer. A não ser que eu concorde. 'Você quer que eu vista? Tá bom, gostei, vou vestir'", explicou a apresentadora, reforçando ter mudado sua mentalidade nos últimos tempos, tornando-se mais autônoma.
Na entrevista concedida a Renata Ceribelli exibida neste domingo (1º) no Fantástico, ela afirma ainda que antes não tinha a coerência que tem atualmente, apenas aceitava o que era imposto. "Eu falava amém e acabou. Acho que não era só comigo. Era com todo mundo que trabalhava comigo. Quando pergunto: 'por que vocês aceitavam?' As pessoas dizem: 'porque você aceitava'", pontuou.

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De acordo com a coluna de Patrícia Kogut, o jornalístico procurou Mattos, que afirmou que não mudaria a forma como agiu. Para a empresária, aquela era a única maneira de Xuxa e ela atingirem os resultados que alcançaram.

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