Após anos, Xuxa vai à Globo gravar programa com Tatá Werneck

Xuxa voltou aos Estúdios Globo nesta sexta (2) depois de cinco anos sem pisar na emissora para gravar um programa da casa. A loira participará de uma edição especial do Lady Night, com Tatá Werneck, no Multishow, segundo informações da colunista Patricia Kogut, de O Globo.
A entrevista era um desejo antigo de Tatá, que decidiu convidar a apresentadora da Record no início deste ano para a atração que comanda na Globo. Xuxa aceitou e teria, desde então, agendado a data.
Mas essa não será a primeira vez que a artista dá as caras na telinha do plim plim. Em maio, Xuxa deu entrevista a Pedro Bial pela pandemia, por videoconferência.
De acordo com Kogut, Xuxa estava emocionada ao pisar de volta aos sets globais nesta segunda (2), conforme confidenciaram pessoas próximas. Em contrato com a Record até dezembro, ela não renovará com a emissora de Edir Macedo e ventila-se a ida da loira de volta à Globo a partir de 2021.