Após anos, Xuxa vai à Globo gravar programa com Tatá Werneck

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Hoje eu realizei um sonho. Eu comecei na Xuxa aos 11 anos. Eu fiz a u?ltima entrevista do programa da Xuxa na globo. Ela me deu o primeiro presente da deusa. E hoje ela me concedeu na?o uma entrevista: mas um momento de olhar pra vida e acreditar em cada verso de Lua de Cristal! Encontrei poucas e transformadoras vezes. Te amo @xuxamenegheloficial ! Obrigada rede @recordtvoficial pela liberac?a?o! Mto grata por isso! Obrigada minha equipe fami?lia (fami?lia mesmo. A gente se ama e so? tem vontade de se ver pessoalmente quando e? inevita?vel). Obrigada meu brac?o direito @marco_goncalves ! Meu pri?ncipe @benincadavid ! @lilianamarante @caitomainier @joao_marcosrr @munizleandro @rubelrubelrubel Marcio (jura que vc na?o tem Instagram?) @edukrieger @nataliavoss @francofanti @carlabiriba @julianoezuel! @vitor.frad , fuma! Obrigada @multishow obrigada @redeglobo obrigada ! Dia de agradecer por ter acreditado que aos 37 eu na?o estaria presa