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Apresentadora na Record

Após anos, Xuxa vai à Globo gravar programa com Tatá Werneck

Apresentadora da Record aceitou convite do Lady Night, do Multishow, e foi flagrada entrando nos Estúdios Globo após cinco anos afastada da emissora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2020 às 10:43

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 10:43

A apresentadora Xuxa Meneghel é flagrada entrando na Globo
A apresentadora Xuxa Meneghel é flagrada entrando na Globo Crédito: Reprodução/Instagram @tatawerneck
Xuxa voltou aos Estúdios Globo nesta sexta (2) depois de cinco anos sem pisar na emissora para gravar um programa da casa. A loira participará de uma edição especial do Lady Night, com Tatá Werneck, no Multishow, segundo informações da colunista Patricia Kogut, de O Globo. 
A entrevista era um desejo antigo de Tatá, que decidiu convidar a apresentadora da Record no início deste ano para a atração que comanda na Globo. Xuxa aceitou e teria, desde então, agendado a data. 
Mas essa não será a primeira vez que a artista dá as caras na telinha do plim plim. Em maio, Xuxa deu entrevista a Pedro Bial pela pandemia, por videoconferência. 

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De acordo com Kogut, Xuxa estava emocionada ao pisar de volta aos sets globais nesta segunda (2), conforme confidenciaram pessoas próximas. Em contrato com a Record até dezembro, ela não renovará com a emissora de Edir Macedo e ventila-se a ida da loira de volta à Globo a partir de 2021. 
Ver essa foto no Instagram

Hoje eu realizei um sonho. Eu comecei na Xuxa aos 11 anos. Eu fiz a u?ltima entrevista do programa da Xuxa na globo. Ela me deu o primeiro presente da deusa. E hoje ela me concedeu na?o uma entrevista: mas um momento de olhar pra vida e acreditar em cada verso de Lua de Cristal! Encontrei poucas e transformadoras vezes. Te amo @xuxamenegheloficial ! Obrigada rede @recordtvoficial pela liberac?a?o! Mto grata por isso! Obrigada minha equipe fami?lia (fami?lia mesmo. A gente se ama e so? tem vontade de se ver pessoalmente quando e? inevita?vel). Obrigada meu brac?o direito @marco_goncalves ! Meu pri?ncipe @benincadavid ! @lilianamarante @caitomainier @joao_marcosrr @munizleandro @rubelrubelrubel Marcio (jura que vc na?o tem Instagram?) @edukrieger @nataliavoss @francofanti @carlabiriba @julianoezuel! @vitor.frad , fuma! Obrigada @multishow obrigada @redeglobo obrigada ! Dia de agradecer por ter acreditado que aos 37 eu na?o estaria presa

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