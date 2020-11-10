Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Simples assim

Angélica diz que menopausa não é fim do mundo e celebra experiência de vida

Com 46 anos, a apresentadora dá conselhos às mulheres que estão passando pelo mesmo momento: 'A gente não tem que sofrer com isso'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 19:41

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 19:41

A apresentadora Angélica, 46, conta que tem algumas maneiras de driblar os sintomas de sua precoce menopausa. De acordo com ela, o período, por vezes escondido por parte das mulheres, é normal e precisa ser comentado.
A apresentadora Angélica
Angélica apresenta o programa "Simples Assim", nas tardes de sábado da Globo Crédito: Globo/João Miguel Júnior
"O que descobri vivendo este momento foi que as pessoas não falam muito desse período da mulher e, quando falam, acham que é o fim. E não é. Na verdade, o que descobri é que é normal e que você tem formas de viver muito bem. Porque existem formas de driblar os sintomas", comentou ela em entrevista à colunista Patrícia Kogut.
Angélica fez questão de dar conselhos a quem está passando pela mesma fase de vida. "Acho importante a mulher saber que a vida pode ser maravilhosa depois da menopausa. A gente não tem que sofrer com isso", opinou.
A apresentadora também comentou que vive um dos melhores momentos de sua vida: já teve filhos, eles cresceram e no trabalho já está consolidada. Atualmente, Angélica apresenta o "Simples Assim", nas tardes de sábado da Globo.

Veja Também

Luciano Huck diz que ele e Angélica são adeptos do sexo tântrico: '20 anos juntos'

"Você já tem segurança para um monte de coisas, já sabe o que quer. Já tem força suficiente, história de vida para viver os próximos 50 muito melhores. Essa coisa da experiência, para mim, é mágica. Ter a experiência de uma mulher de 50 não tem para ninguém, não tem para nenhuma de 25", concluiu.

RETORNO À TV

A apresentadora, que estava fora do ar desde o fim do "Estrelas" em 2018, agora tem sua volta à TV. Se antes ela entrava na intimidade dos famosos para revelar o que nos aproximava deles, agora ela convida anônimos a falarem sobre temas universais, como felicidade, amor e relacionamentos familiares, com os quais qualquer um pode se identificar.
"É um programa que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, em que algumas palavrinhas entraram na moda: empatia, sororidade, representatividade...", contou ao F5.
"A gente quer que as pessoas tenham uma companhia no sábado à tarde para pensarem sobre essas questões, que se identifiquem com os temas, olhem para dentro e reflitam sobre o que realmente importa."

Veja Também

Gloria Perez se revolta ao saber que filha de Paula Thomaz está no meio artístico

Deborah Blando revela que sofreu abuso e se arrepende de não ter denunciado

Chay Suede aparece com visual de Senna, cabelos compridos e boné do banco Nacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
EstúdioCast: Ecovias Capixaba acelera ciclo de obras na BR-101 no ES e Sul da Bahia
Imagem de destaque
Adolescente é atropelada e socorrida em estado grave em Vitória
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados