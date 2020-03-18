George R.R. Martin está em quarentena e escreve livros de 'Game of Thrones'

Escritor da franquia Crédito: Christopher Polk/NBC/Getty Images

O isolamento por causa da pandemia do coronavírus levou o escritor George R.R. Martin a se dedicar com mais afinco aos próximos livros de "As Crônicas de Gelo e Fogo" - especialmente o sexto volume da saga que gerou "Game of Thrones", o sempre adiado "The Winds of Winter".

Em seu blog oficial, o escritor de 71 anos reconheceu que faz parte do grupo de risco do coronavírus, mas disse para os fãs não se preocuparem muito com ele. "Eu me sinto bem neste momento e estamos tomando todas as precauções", escreveu.

"Eu estou sozinho em uma locação isolada, com apenas um funcionário comigo. Não vou à cidade nem receberei ninguém. Para falar a verdade, estou passando mais tempo em Westeros do que no mundo real, escrevendo todos os dias", continuou.

"As coisas estão bem sombrias nos sete reinos, mas não tão sombrias quanto elas podem se tornar aqui. Alguns dias, assistindo ao noticiário, eu não posso evitar de me sentir dentro de um livro de ficção científica", disse também.

"Este não é o tipo de ficção científica que eu sonhava viver quando era uma criança, com cidades na lua, colônias em Marte, robôs domésticos, carros voadores. Eu nunca gostei muito das histórias de pandemia", admitiu.