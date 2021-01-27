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Warner Bros em reuniões

Saga Harry Potter vai ganhar live-action pela HBO Max, diz site

A autora, J.K. Rowling, trabalha atualmente na franquia "Animais Fantásticos", que tem mais três longas em processo para serem feitos

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 08:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jan 2021 às 08:37
Hermione, Harry Potter e Ron Weasley: cena de filme da saga Harry Potter
Hermione, Harry Potter e Ron Weasley: cena de filme da saga Harry Potter Crédito: Warner Bros/Divulgação
A saga "Harry Potter" vai ganhar uma adaptação em formato live-action para a HBO Max. A informação é do site The Hollywood Reporter. O projeto, mesmo em estágio embrionário, é considerado prioridade pela plataforma.
De acordo com o site, ainda não há mais informações quanto ao projeto, porém, executivos da Warner Bros estão se reunido com roteiristas para pensar sobre uma história.
Até aqui, sete dos oito livros da franquia já foram adaptados para filmes produzidos pela Warner. Eles foram lançados de 2001 a 2011. A autora, J.K. Rowling, trabalha atualmente na franquia "Animais Fantásticos", que tem mais três longas em processo para serem feitos.
Nenhum escritor ou talento está atualmente vinculado a essa produção, pois as conversas ainda estão nos estágios iniciais e nenhum acordo foi feito.
Para celebrar os 20 anos da saga "Harry Potter" no Brasil, a editora Rocco pediu aos atores dos filmes da série e outras personalidades que fizessem vídeos lendo trechos da obra de JK Rowling.

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O projeto "Harry Potter at Home" começa com Daniel Radcliffe, protagonista nos filmes, que dá início à leitura da primeira obra, "Harry Potter e a Pedra Filosofal". Originalmente, o livro foi publicado em 1997 e chegou ao Brasil no ano de 2000.
Também estavam no elenco Stephen Fry, David Beckham, Dakota Fanning, Claudia Kim, Noma Dumezweni e Eddie Redmayne. A página da ação ainda tem outras curiosidades sobre os livros e quizzes para desafiar o conhecimento dos fãs.

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