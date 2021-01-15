Festival traz 33 filmes franceses de graça na internet; veja selecionados

Os amantes da língua francesa, e do cinema dos países francófonos, têm encontro marcado no 11º My French Film Festival, mostra digital realizada simultaneamente em vários países ao redor do globo. São 33 filmes, entre logas e curtas-metragens, exibidos gratuitamente na plataforma oficial do evento a partir desta sexta-feira (15) até o dia 15 de fevereiro.
No Brasil, além do site da mostra, as transmissões podem ser conferidas nos aplicativos Belas Artes à La Carte e Supo Mungam Plus. A maioria dos títulos será exibido durante todo o festival. Alguns, porém, têm datas específicas de projeção. Fique atento à programação no site da mostra. A seleção de 2021 organiza-se em torno de mostras temáticas representativas da diversidade do cinema francófono.
Sempre contando com filmes inéditos no circuito comercial brasileiro, o My French Film Festival, versão 2021, traz como grande destaque o longa-metragem belga "Donas de Alegria", que representa o país na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional, portanto, um adversário do brazuca "Babenco" na disputa pela cobiçada estatueta dourada.
A trama conta a história de três mulheres durante um verão escaldante entre o norte da França e o sul da Bélgica. Axelle, Conso e Dominique nada têm em comum a não ser que são colegas e que, todos os dias, juntas, cruzam a fronteira.
Os cineastas Frédéric Fonteyne (premiado em Veneza com o belo "Tango Livre", de 2021) e Anne Paulicevich conseguem extrair grandes atuações da trinca de protagonistas, Sara Forestier (uma grande atriz), Noémie Lvovsky e Annabelle Lengronne.
A trama, que exala naturalismo e simplicidade, tenta dar "sabor" aos dilemas de três prostitutas que sonham com uma vida melhor. O resultado é um filme humano e que exala generosidade.
VIDA REAL
Sébastien Lifshitz ("Lado Selvagem"), um dos melhores realizadores franceses da atualidade, também está presente no My French Film Festival. Aplaudido nos festivais de Londres e Locarno, o documentário "Adolescentes" acompanha cinco anos de amizade entre Anaïs e Emma, duas garotas que vivem em uma atrasada e conservadora cidade rural. Elas precisam lutar para manter a integridade física e mental após descobrirem o renascer de suas sexualidades.
Comédia de sucesso comercial na França, "Enorme" é uma chanchada dirigida com um bom humor irresistível por Sophie Letourneur e que conta com ótimas performances de Marina Foïs e Jonathan Cohen, novo queridinho da crítica europeia após protagonizar a série "Flagrantes de Família", da Netflix.
"Enorme" - considerado pela conceituada revista Cahiers du Cinéma um dos dez melhore filmes de 2020 - é uma comédia farsesca, que, com narrativa corrosiva, brinca com o sonho de paternidade/maternidade de qualquer casal. Contar mais seria estragar a surpresa.
Abaixo, veja a lista completa com todos os filmes (e suas respectivas mostras) em exibição no 11º My French Film Festival. Prepare a pipoca!
- Forever Young – Caminhos de iniciação na juventude e a transição da adolescência para a idade adulta:
- "Adolescentes", de Sébastien Lifshitz
- "Intervalo", de Anthony Lemaitre
- "Um Adeus", de Mathilde Profit
- "Você Merece Amar", de Hafsia Herzi
- Crazy Loving Families – Humor, ternura e situações familiares complicadas:
- "Enorme", de Sophie Letourneur
- "Felicidade", de Bruno Merle
- "Crianças", de Christophe Blanc
- "Família Nuclear", de Faustine Crespy
- "Sole Mio", de Maxime Roy
- True Heroines – Através de retratos impressionantes, explosivos e singulares, esta seção celebra figuras femininas:
- "Camille", de Boris Lojkine
- "Kuessipan", de Myriam Verreault
- "Garotas de Alegria", de Frédéric Fonteyne e Anne Paulicevich
- "Meninas Azuis, Pálido Medo", de Marie Jacotey e Lola Halifa-Legrand
- "Silêncio", de Élodie Wallace
- "French Ghost Stories" – Oferece uma coletânea de várias histórias de fantasmas:
- "Orfeu", clássico de Jean Cocteau
- "Prata Viva", de Stéphane Batut
- "Lugares Vazios", de Geoffroy de Crécy
- "A Vida dos Mortos", de Arnaud Desplechin
- On the Road – Evoca as migrações de mulheres e homens para o cinema, fugindo de conflitos internacionais:
- "Heróis Nunca Morrem", de Aude Léa Rapin
- "Josep", de Aurel
- "Cães", de Halima Ouardiri
- Kids Corner – Temática dedicada aos mais jovens com animação juvenil sem diálogos:
- "O Mundo de Dalia", de Javier Navarro Avilés
- "O Show do Maternal", de Loic Bruyere
- "Maestro", de Illogic
- "o28", de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle et Fabien Meyran
- "Um Lince na Cidade", de Nina Bisiarina
- Love is love – Um documentário e três curtas-metragens que questionam o amor sob todos os ângulos:
- "Beauty Boys", de Florent Gouëlou
- "Amigo de um Amigo", de Zachary Zezima
- "Miss Chazelles", de Thomas Vernay
- "Senhora", de Stéphane Riethauser