Festival traz 33 filmes franceses de graça na internet; veja selecionados

Cena do filme belga "Donas de Alegria", um dos destaques da programação do My French Film Festival Crédito: Myfrenchfilmfestival/Divulgação

11º My French Film Festival, mostra digital realizada simultaneamente em vários países ao redor do globo. São 33 filmes, entre logas e curtas-metragens, exibidos gratuitamente na desta sexta-feira (15) até o dia 15 de fevereiro. Os amantes da língua francesa, e do cinema dos países francófonos, têm encontro marcado no, mostra digital realizada simultaneamente em vários países ao redor do globo. Sãoexibidos gratuitamente na plataforma oficial do evento a partir

No Brasil, além do site da mostra, as transmissões podem ser conferidas nos aplicativos Belas Artes à La Carte e Supo Mungam Plus. A maioria dos títulos será exibido durante todo o festival. Alguns, porém, têm datas específicas de projeção. Fique atento à programação no site da mostra. A seleção de 2021 organiza-se em torno de mostras temáticas representativas da diversidade do cinema francófono.

Sempre contando com filmes inéditos no circuito comercial brasileiro, o My French Film Festival, versão 2021, traz como grande destaque o longa-metragem belga "Donas de Alegria", que representa o país na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional, portanto, um adversário do brazuca "Babenco" na disputa pela cobiçada estatueta dourada.

A trama conta a história de três mulheres durante um verão escaldante entre o norte da França e o sul da Bélgica. Axelle, Conso e Dominique nada têm em comum a não ser que são colegas e que, todos os dias, juntas, cruzam a fronteira.

Os cineastas Frédéric Fonteyne (premiado em Veneza com o belo "Tango Livre", de 2021) e Anne Paulicevich conseguem extrair grandes atuações da trinca de protagonistas, Sara Forestier (uma grande atriz), Noémie Lvovsky e Annabelle Lengronne.

A trama, que exala naturalismo e simplicidade, tenta dar "sabor" aos dilemas de três prostitutas que sonham com uma vida melhor. O resultado é um filme humano e que exala generosidade.

VIDA REAL

Sébastien Lifshitz ("Lado Selvagem"), um dos melhores realizadores franceses da atualidade, também está presente no My French Film Festival. Aplaudido nos festivais de Londres e Locarno, o documentário "Adolescentes" acompanha cinco anos de amizade entre Anaïs e Emma, duas garotas que vivem em uma atrasada e conservadora cidade rural. Elas precisam lutar para manter a integridade física e mental após descobrirem o renascer de suas sexualidades.

Comédia de sucesso comercial na França, "Enorme" é uma chanchada dirigida com um bom humor irresistível por Sophie Letourneur e que conta com ótimas performances de Marina Foïs e Jonathan Cohen, novo queridinho da crítica europeia após protagonizar a série "Flagrantes de Família", da Netflix.

"Enorme" - considerado pela conceituada revista Cahiers du Cinéma um dos dez melhore filmes de 2020 - é uma comédia farsesca, que, com narrativa corrosiva, brinca com o sonho de paternidade/maternidade de qualquer casal. Contar mais seria estragar a surpresa.

Abaixo, veja a lista completa com todos os filmes (e suas respectivas mostras) em exibição no 11º My French Film Festival. Prepare a pipoca!

Forever Young – Caminhos de iniciação na juventude e a transição da adolescência para a idade adulta:





– Caminhos de iniciação na juventude e a transição da adolescência para a idade adulta: "Adolescentes" , de Sébastien Lifshitz

, de Sébastien Lifshitz "Intervalo" , de Anthony Lemaitre

, de Anthony Lemaitre "Um Adeus" , de Mathilde Profit

, de Mathilde Profit "Você Merece Amar", de Hafsia Herzi

Cena do filme "Felicidade", de Bruno Merle Crédito: My French Film Festival/Divulgação

Crazy Loving Families – Humor, ternura e situações familiares complicadas:





– Humor, ternura e situações familiares complicadas: "Enorme" , de Sophie Letourneur

, de Sophie Letourneur "Felicidade" , de Bruno Merle

, de Bruno Merle "Crianças" , de Christophe Blanc

, de Christophe Blanc "Família Nuclear", de Faustine Crespy

de Faustine Crespy "Sole Mio", de Maxime Roy

True Heroines – Através de retratos impressionantes, explosivos e singulares, esta seção celebra figuras femininas:





– Através de retratos impressionantes, explosivos e singulares, esta seção celebra figuras femininas: "Camille" , de Boris Lojkine

, de Boris Lojkine "Kuessipan" , de Myriam Verreault

, de Myriam Verreault "Garotas de Alegria" , de Frédéric Fonteyne e Anne Paulicevich

, de Frédéric Fonteyne e Anne Paulicevich "Meninas Azuis, Pálido Medo" , de Marie Jacotey e Lola Halifa-Legrand

, de Marie Jacotey e Lola Halifa-Legrand "Silêncio", de Élodie Wallace

Cena do horror clássico "Orfeu", de Jean Cocteau Crédito: My French Film Festival/Divulgação

"French Ghost Stories" – Oferece uma coletânea de várias histórias de fantasmas:





– Oferece uma coletânea de várias histórias de fantasmas: "Orfeu" , clássico de Jean Cocteau

, clássico de Jean Cocteau "Prata Viva" , de Stéphane Batut

, de Stéphane Batut "Lugares Vazios" , de Geoffroy de Crécy

, de Geoffroy de Crécy "A Vida dos Mortos", de Arnaud Desplechin

On the Road – Evoca as migrações de mulheres e homens para o cinema, fugindo de conflitos internacionais:





– Evoca as migrações de mulheres e homens para o cinema, fugindo de conflitos internacionais: "Heróis Nunca Morrem" , de Aude Léa Rapin

, de Aude Léa Rapin "Josep" , de Aurel

, de Aurel "Cães", de Halima Ouardiri

Cena do curta "Maestro" Crédito: My French Film Festival/Divulgação

Kids Corner – Temática dedicada aos mais jovens com animação juvenil sem diálogos:





– Temática dedicada aos mais jovens com animação juvenil sem diálogos: "O Mundo de Dalia" , de Javier Navarro Avilés

, de Javier Navarro Avilés "O Show do Maternal" , de Loic Bruyere

, de Loic Bruyere "Maestro" , de Illogic

, de Illogic "o28" , de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle et Fabien Meyran

, de Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle et Fabien Meyran "Um Lince na Cidade", de Nina Bisiarina