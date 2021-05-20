Inscrições para o 7° Cine.Ema estão abertas e seguem até 30 de junho

O Cine.Ema, em 2021, deve acontecer entre os meses de outubro e novembro Crédito: Caju Produções/Divulgação

Referência nacional quando o assunto é cinema voltado para a preservação do meio ambiente, o 7º Cine.Ema, que acontece em Burarama (Cachoeiro de Itapemirim), está com as inscrições abertas até 30 de junho para curtas-metragens que queiram compor as sessões Mostra Competitiva Cine.Ema e Cine.Eminha, voltada ao público infantil de 8 a 13 anos.

Os cineastas interessados podem cadastrar-se no site do festival . Para se inscrever, é preciso ser brasileiro, além de apresentar produções que tenham até 26 minutos e dialoguem com a temática ambiental e ou de sustentabilidade.

Para a mostra Cine.Eminha, além de abordar a temática proposta pelo festival, é preciso que a obra seja adequada ao público infantil. O resultado da seleção será divulgado em agosto, no site do evento.

O FESTIVAL

Em formato semipresencial, o 7º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo tem previsão de realização entre outubro e novembro. O tema proposto para este ano é "A Natureza é a Nossa Escola", que tem como objetivo gerar consciência ambiental a professores e alunos por meio da difusão de obras audiovisuais, além de diversas atividades educativas. Os debates propostos para este ano terão três eixos: Águas, Montanhas e Biodiversidade.

"O Cine.Ema é um projeto que une a consciência ambiental com a paixão pelo audiovisual. É um projeto lindo, que chega à sétima edição, tendo como público crianças, jovens e adultos no entorno dos nossos patrimônios naturais", defende a diretora de produção da Caju Produções, a organizadora do evento, Tania Silva.

Para cada mostra, serão selecionados até 10 filmes, que podem ser do gênero documentário, ficção, animação, videoarte e videodança, entre outras linguagens. Cada proponente (produtora ou diretor) pode inscrever até dois projetos.

Os títulos escolhidos serão avaliados pelo júri popular e vão concorrer a premiações. Ao todo, estão previstos R$ 4 mil em prêmios.

INSCRIÇÕES PARA O 7º CINE.EMA