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Cinema

Inscrições para o 7° Cine.Ema estão abertas e seguem até 30 de junho

O Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo deve acontecer entre outubro e novembro, em formato semipresencial

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 10:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2021 às 10:00
Imagem mostra edição do Cine.Ema, no Espírito Santo
O Cine.Ema, em 2021, deve acontecer entre os meses de outubro e novembro Crédito: Caju Produções/Divulgação
Referência nacional quando o assunto é cinema voltado para a preservação do meio ambiente, o 7º Cine.Ema, que acontece em Burarama (Cachoeiro de Itapemirim), está com as inscrições abertas até 30 de junho para curtas-metragens que queiram compor as sessões Mostra Competitiva Cine.Ema e Cine.Eminha, voltada ao público infantil de 8 a 13 anos. 
Os cineastas interessados podem cadastrar-se no site do festival. Para se inscrever, é preciso ser brasileiro, além de apresentar produções que tenham até 26 minutos e dialoguem com a temática ambiental e ou de sustentabilidade.
Para a mostra Cine.Eminha, além de abordar a temática proposta pelo festival, é preciso que a obra seja adequada ao público infantil. O resultado da seleção será divulgado em agosto, no site do evento. 

O FESTIVAL

Em formato semipresencial, o 7º Festival Nacional de Cinema Ambiental do Espírito Santo tem previsão de realização entre outubro e novembro. O tema proposto para este ano é "A Natureza é a Nossa Escola", que tem como objetivo gerar consciência ambiental a professores e alunos por meio da difusão de obras audiovisuais, além de diversas atividades educativas. Os debates propostos para este ano terão três eixos: Águas, Montanhas e Biodiversidade.
"O Cine.Ema é um projeto que une a consciência ambiental com a paixão pelo audiovisual. É um projeto lindo, que chega à sétima edição, tendo como público crianças, jovens e adultos no entorno dos nossos patrimônios naturais", defende a diretora de produção da Caju Produções, a organizadora do evento, Tania Silva.
Para cada mostra, serão selecionados até 10 filmes, que podem ser do gênero documentário, ficção, animação, videoarte e videodança, entre outras linguagens. Cada proponente (produtora ou diretor) pode inscrever até dois projetos.
Os títulos escolhidos serão avaliados pelo júri popular e vão concorrer a premiações. Ao todo, estão previstos R$ 4 mil em prêmios.

INSCRIÇÕES PARA O 7º CINE.EMA

  • INSCRIÇÕES: Até 30 de junho, pela internet
  • PODEM PARTICIPAR: Curtas-metragens de até 26 minutos com temática ambiental, produzidos a partir de 2019 por brasileiros
  • PREMIAÇÕES: Serão premiados os três curtas mais votados pelo júri popular da Mostra Cine.Ema e o mais votado pelo júri estudantil. Ao todo, estão previstos R$ 4 mil em prêmios

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