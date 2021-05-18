Cultura em Toda Parte: abertas inscrições para 18 oficinas culturais no ES

Mantendo o mantra de usar a arte como instrumento de descentralização do saber, o projeto "Cultura em Toda Parte - Módulo Norte", que conta com aporte da Lei Aldir Blanc, está com inscrições abertas para 18 oficinas e 12 palestras até sábado (22).
A matrícula é gratuita e pode ser feita no site do Instituto Brasil de Cultura e Arte - IBCA, uma das responsáveis pelo desenvolvimento do "Cultura em Toda Parte", em parceria com a Secretaria Estadual de Cultura - Secult/ES. São 20 vagas para cada oficina e palestra.
Podem participar das videoaulas - as oficinas acontecerão através do Google Meet e as palestras, transmitidas no Canal de YouTube da Galpão/ IBCA -, moradores das regiões destinadas ao projeto, ou seja, as microrregiões Sudeste Serrana, Noroeste, Nordeste, Metropolitana e Central Serrana do Espírito Santo (veja a ordem completa dos municípios no serviço abaixo).
Não é necessário ter experiência prévia para participar, basta ter mais de 14 anos, mas as oficinas e palestras podem ser melhor usufruídas por agentes culturais, artistas (cantores e atores), produtores do ramo cultural, escritores, autores e roteiristas.
A lista com os selecionados para as atividades devem ser divulgadas no dia 23 de maio, pela internet. Os links serão enviados aos participantes futuramente, mas os projetos devem acontecer entre os dias 25 de maio e 8 de junho.
Oficinas e palestras tem a cultura como foco, mas dialogam com temas amplos e atuais, como Audiovisual, Literatura, Tecnologia, Interpretação, Fotografia, Música, Teatro, Gastronomia, Cultura Afro, Dança, Artesanato, Direito Autoral, Cultura Popular, Marketing, Fake News, Políticas Públicas. Os participantes que completarem os cursos terão direito a um certificado.
Entre as várias atividades, é interessante ficar de olho nas palestras ministradas pelo experiente escritor, roteirista e diretor paulista José Roberto Torero (veja no serviço abaixo), responsável por obras literárias consagradas, como "O Chalaça", e pelo roteiro de vários sucessos de bilheteria, como "Memórias Póstumas", "Pelé Eterno", "O Contador de Histórias" e "Pequeno Dicionário Amoroso", este considerado o seu melhor trabalho para o cinema.
Diretora do IBCA, e uma das produtoras responsáveis pelo Cultura em Toda Parte, Lúcia Caus defende o caráter descentralizador da iniciativa.
"Além de ser um projeto de fomento da cadeia produtiva da cultura no Espírito Santo, o Cultura em Toda Parte – Módulo Norte promove o acesso do saber cultural com iniciativas de formação. São 30 atividades, entre oficinas e palestras, com o objetivo de democratizar o conhecimento nas inúmeras áreas da cultura. É um grande prazer poder viabilizar, em parceria com a Secult, todas essas atividades para moradores do Estado", complementa.
OFICINAS E PALESTRAS DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE - MÓDULO NORTE
- O QUE É: São 30 atividades, entre oficinas (18) e palestras (12), com inscrições até sábado (22), pela internet
- COMO PARTICIPAR: Serão 20 vagas, tanto para oficinas quanto para palestras, oferecidas gratuitamente. As oficinas acontecerão através do Google Meet e as palestras serão transmitidas no Canal de YouTube da Galpão/ IBCA. A lista com os selecionados será divulgada pela internet, dia 23. Não é necessário ter experiência prévia, basta ter mais de 14 anos
LISTA DAS ATIVIDADES
- MICRORREGIÃO SUDESTE SERRANA: Afonso Cláudio, Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano e Venda Nova do Imigrante
- OFICINAS
- “Das Janelas para as Telas”, com Lílian Casotti
- Dias: 6, 7 e 8 de junho, das 9h às 11h
- “Escrita Dramatúrgica Auto Ficcional - Fazendo Drama”, com Nieve Matos
- Dias: 06, 7 e 8 de junho, das 13h30 às 15h30
- “Produção Musical – Iniciação em Beat”, com Rhayan Lucas e Wesley Almeida
- Dias: 28, 29 e 30 de maio, das 19 às 21h
- “Crítica Audiovisual”, com Melina Galante
- Dias: 6, 7 e 8 de junho, das 16h às 18h
- PALESTRAS
- “Microcontos: Textos a Partir do Nada, ou Quase Nada”, com José Roberto Torero
- Dia: 1º de junho, das 19h às 20h
- “Marketing e Cultura: Práticas de Comunicação para Projetos Culturais”, com Aline Alves
- Dia: 3 de junho, das 19h às 20h
- MICRORREGIÃO NORDESTE: Conceição da Barra, Boa Esperança, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Ponto Belo, Pinheiros e São Mateus
- OFICINAS
- “Cultura Alimentar Afro”, com Winy Fabiano
- Dias: 25,26 e 27 de maio, das 13h30 às 15h30
- “Autoconhecimento do Poder Negro Através Das Bonecas”, com Jupiara Francisco
- Dias: 31 de maio e 1º e 2 de junho, das 16h às 18h
- “Tranças Para Iniciantes”, com Quitéria
- Dias: 3, 4 e 5 de junho, das 13h30 às 15h30
- “Estandartes”, com Zeiza Jorge
- Dias: 6, 7 e 8 de junho, das 16h às 18h
- PALESTRAS
- “Produção de Presença na Memória da Cultura Popular do Norte do Espírito Santo - com Bino, Benedito das Piabas ou São Beneditinho”, com Bernadette Lyra
- Dia: 31 de maio, das 19h às 20h
- “Políticas Públicas de Juventude”, com Hingridy Fassarella Caliari
- Dia: 2 de junho, das 19 às 20h
- MICRORREGIÃO CENTRAL SERRANA: Santa Teresa, Itaguaçu, Itarana, Santa Leopoldina e Santa Maria de Jetibá
- OFICINAS
- “Escrita Criativa-Fanzine Rap com Verso”, com Jhon Conceito
- Dias: 25, 26 e 27 de maio, das 13h30 às 15h30
- “Logomarcas e Canva”, com Adriano Smoke
- Dias: 28, 29 e 30 de maio, das 16h às 18h
- “Expressão Corporal”, com Marcelo Ferreira
- Dias: 3, 4 e 5 de junho, das 16h às 18h
- “Chore, Você Está Sendo Filmado”, com Leo Almenara
- Dias: 6, 7 e 8 de junho, das 16h às 18h
- PALESTRAS
- “Planejando uma História (os Mistérios da Escaleta)”, com José Roberto Torero
- Dia: 26 de maio, das 19h às 20h
- “Escrever é Chato. Reescrever é que é bom”, com José Roberto Torero
- Dia: 7 de junho, das 19h às 20h
- MICRORREGIÃO NOROESTE: Vila Pavão, Água Doce do Norte, Águia Branca, Barra de São Francisco, Ecoporanga, Mantenópolis e Nova Venécia
- OFICINAS
- “Fotografia com Celular - Afetos e Olhares”, com Thaís Gobbo
- Dias: 25, 26 e 27 de maio, das 9h às 11h
- “Danças Urbanas”, com Jairo Hortêncio
- Dias: 25, 26 e 27 de maio, das 16h às 18h
- “Interpretação para Teatro, TV e Cinema”, com Verônica Gomes
- Dias: 28, 29 e 30 de maio, das 13h30 às 15h30
- “Linguagem Audiovisual para Celular”, com Andie Freitas
- Dias: 3, 4 e 5 de junho, das 19h às 21h
- PALESTRAS
- “Fake News,Comunicação e Direitos Humanos”, com Franciani Bernardes
- Dias: 25 de maio, das 19h às 20h
- “Desenvolvimento de Projetos: o que um Produtor ou um Realizador deve Observar para Potencializar a Viabilidade de seus Projetos Audiovisuais”, com Paulo Boccato
- Dia 29 de maio, das 19h às 20h
- MICRORREGIÃO METROPOLITANA: Vitória, Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana e Vila Velha
- OFICINAS
- “Introdução ao Pensamento, Teoria de Montagem e Técnicas de Edição”, com Carol Covre
- Dias: 31 de maio e 1º e 2 de junho, das 9h às 11h
- “Mediação de Leitura - Além das Palavras”, Lilian Menenguci
- Dias: 25, 26 e 27 de Maio, 19h às 21h
- PALESTRAS
- “Direito Autoral para Música, Cinema e Teatro”, com Filippo Pitanga
- Dia: 28 de maio, das 19h às 20h
- “O Movimento Cineclubista Internacional e a Contribuição do Brasil”, com Claudino de Jesus
- Dia: 1º de junho, das 14h às 15h
- “Financiamento: Como Encontrar Alternativas de Financiamento para seus Projetos Audiovisuais em um Mercado em Transformação”, com Paulo Boccato
- Dia: 4 de junho, das 19h às 20h
- “Distribuição: Como Proteger os Direitos de seus Projetos Audiovisuais na Negociação com Distribuidores e Potencializar as Receitas”, com Paulo Boccato
- Dia: 8 de junho, das 19h às 20h