Cultura em Toda Parte: abertas inscrições para 18 oficinas culturais no ES

Inscrições para oficinas e palestras do Cultura em Toda Parte Módulo Norte acontece até sábado (22), pela internet Crédito: Bigter Choi/Pixabay

Mantendo o mantra de usar a arte como instrumento de descentralização do saber, o projeto "Cultura em Toda Parte - Módulo Norte", que conta com aporte da Lei Aldir Blanc, está com inscrições abertas para 18 oficinas e 12 palestras até sábado (22).

Secretaria Estadual de Cultura - Secult/ES. São 20 vagas para cada oficina e palestra. A matrícula é gratuita e pode ser feita no site do Instituto Brasil de Cultura e Arte - IBCA , uma das responsáveis pelo desenvolvimento do "Cultura em Toda Parte", em parceria com a. São 20 vagas para cada oficina e palestra.

Podem participar das videoaulas - as oficinas acontecerão através do Google Meet e as palestras, transmitidas no Canal de YouTube da Galpão/ IBCA -, moradores das regiões destinadas ao projeto, ou seja, as microrregiões Sudeste Serrana, Noroeste, Nordeste, Metropolitana e Central Serrana do Espírito Santo (veja a ordem completa dos municípios no serviço abaixo).

Não é necessário ter experiência prévia para participar, basta ter mais de 14 anos, mas as oficinas e palestras podem ser melhor usufruídas por agentes culturais, artistas (cantores e atores), produtores do ramo cultural, escritores, autores e roteiristas.

23 de maio, pela 25 de maio e 8 de junho. A lista com os selecionados para as atividades devem ser divulgadas no dia, pela internet . Os links serão enviados aos participantes futuramente, mas os projetos devem acontecer entre os dias

Oficinas e palestras tem a cultura como foco, mas dialogam com temas amplos e atuais, como Audiovisual, Literatura, Tecnologia, Interpretação, Fotografia, Música, Teatro, Gastronomia, Cultura Afro, Dança, Artesanato, Direito Autoral, Cultura Popular, Marketing, Fake News, Políticas Públicas. Os participantes que completarem os cursos terão direito a um certificado.

Entre as várias atividades, é interessante ficar de olho nas palestras ministradas pelo experiente escritor, roteirista e diretor paulista José Roberto Torero (veja no serviço abaixo), responsável por obras literárias consagradas, como "O Chalaça", e pelo roteiro de vários sucessos de bilheteria, como "Memórias Póstumas", "Pelé Eterno", "O Contador de Histórias" e "Pequeno Dicionário Amoroso", este considerado o seu melhor trabalho para o cinema.

Diretora do IBCA, e uma das produtoras responsáveis pelo Cultura em Toda Parte, Lúcia Caus defende o caráter descentralizador da iniciativa.

"Além de ser um projeto de fomento da cadeia produtiva da cultura no Espírito Santo, o Cultura em Toda Parte – Módulo Norte promove o acesso do saber cultural com iniciativas de formação. São 30 atividades, entre oficinas e palestras, com o objetivo de democratizar o conhecimento nas inúmeras áreas da cultura. É um grande prazer poder viabilizar, em parceria com a Secult, todas essas atividades para moradores do Estado", complementa.

OFICINAS E PALESTRAS DO PROJETO CULTURA EM TODA PARTE - MÓDULO NORTE

O QUE É: São 30 atividades, entre oficinas (18) e palestras (12), com inscrições até sábado (22), pela internet

internet COMO PARTICIPAR: Serão 20 vagas, tanto para oficinas quanto para palestras, oferecidas gratuitamente. As oficinas acontecerão através do Google Meet e as palestras serão transmitidas no Canal de YouTube da Galpão/ IBCA. A lista com os selecionados será divulgada pela internet, dia 23. Não é necessário ter experiência prévia, basta ter mais de 14 anos

LISTA DAS ATIVIDADES