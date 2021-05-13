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Setor cultural

Lei Aldir Blanc vai liberar mais de R$ 700 milhões com prorrogação aprovada

O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou, por unanimidade, nesta quarta (12) a prorrogação do uso dos recursos da Lei Aldir Blanc que estavam retidos nas contas dos estados e municípios, o que representa mais de R$ 700 milhões.

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 08:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 mai 2021 às 08:51
Tribunal de Contas da União (TCU) em Brasília
O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou a prorrogação do uso dos recursos da Lei Aldir Blanc Crédito: Alan Marques/Folhapress
O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou, por unanimidade, nesta quarta (12) a prorrogação do uso dos recursos da Lei Aldir Blanc que estavam retidos nas contas dos estados e municípios, o que representa mais de R$ 700 milhões.
A Lei Aldir Blanc foi criada para socorrer o setor cultural, que foi afetado pela pandemia do coronavírus, com renda emergencial a profissionais da área, subsídios a centros culturais e recursos para editais públicos.
No final de abril, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prorroga a concessão de auxílio financeiro e os prazos previstos na lei. O texto foi para sanção ou veto do presidente Jair Bolsonaro.
Com a decisão do TCU, os recursos repassados pela lei podem ser utilizados até o final de 2021, mesmo que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020, independentemente da sanção ou veto do presidente.
"Os gestores já podem utilizar esses recursos, tanto nos estados como nos municípios", afirmou a deputada Jandira Feghali, do PC do B do Rio de Janeiro.
De acordo com dados do governo federal, 700 mil trabalhadores foram beneficiados pela Lei Aldir Blanc. O setor foi um dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus.

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