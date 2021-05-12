Programa de fomento vai destinar R$ 198 milhões para a Cultura

Secretário de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão Crédito: Twitter | @sergiosaleitao

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo anunciou nesta terça (11) um programa de fomento cultural de R$ 198 milhões para este ano. Será o maior investimento já feito na área no Estado. Segundo o secretário da pasta, Sérgio Sá Leitão, serão contemplados um total de 9.340 projetos, presenciais e online. Serão divididos em três programas: o ProAC Direto, para espaços culturais, o ProAC Editais, que somam R$ 162 milhões, e o programa Juntos pela Cultura, que investirá R$ 20 milhões.

Haverá ainda a utilização de recursos da Lei Aldir Blanc, do governo federal, de R$ 18 milhões. Trata-se de uma verba não utilizada por municípios e que foi revertida ao Estado para o programa ProAC Lab, destinado aos não contemplados nesta linha em 2020 em setores como teatro, música e artes visuais.

As inscrições para os dois editais do ProAC estarão abertas a partir do dia 18, no site da secretaria, e as inscrições já estão abertas para o programa Juntos pela Cultura, até o fim de maio. Segundo projeções da secretaria, cerca de 138 mil empregos deverão ser gerados, e o impacto econômico é estimado em R$ 300 milhões. Sá Leitão divulgou ainda uma extensa programação festiva referente ao centenário da Semana de Arte Moderna, que acontece em fevereiro de 2022. Intitulado Modernismo Hoje, o projeto prevê cerca de 100 eventos ao longo de 18 meses, iniciando em julho deste ano e terminando em dezembro do próximo.