Sarau marca segundo dia da 'Semana da Denúncia contra o Racismo'

A dramaturga Priscilla Gomes participa do sarau desta terça-feira Crédito: Divulgação/Semc/PMV

A "Semana da Denúncia contra o Racismo" chega ao segundo dia repleta de falas fortes, sinceras e carregadas de história. Essa é a proposta do "Sarau das poetas pretas periféricas", que vai ao ar nesta terça-feira (11), a partir das 20 horas, no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória.

As dramaturgas Priscilla Gomes e Meiriele Lemos comandam o sarau performativo com leituras dramatizadas de textos teatrais e poemas criados por mulheres pretas do Espírito Santo. Ambas são integrantes da Casa AmarEla, um espaço cultural sediado no morro do Bonfim.

"Moramos em um local onde a violência é uma realidade, onde muitas vezes lidamos com a falta de sonho. Mas não é somente isso que existe na comunidade. Aqui também tem arte, poesia e fé. O sarau da Casa AmarEla tem como finalidade levar poesia, leituras dramáticas e performance às casas das pessoas em tempos de pandemia. Daqui, de onde vemos e vivemos o caos, a gente floresce poesia", afirmou Priscilla, que também é atriz, poeta, teóloga e educadora social.

"Poesia como cura, como denúncia, como desconstrução e como afeto. Nossa proposta é a poesia como pertencimento e utopia. Um retorno às raízes ancestrais. Tem que ter muita coragem para enegrecer em nosso país. Por meio da poesia abrimos nossas portas, nossas janelas e nossa casa. A Casa AmarEla, no alto do morro do Bonfim, é a casa que nos deu abrigo, moradia e incentivo à nossa resistência diária", completou Meiriele Lemos.

SEMANA DA DENÚNCIA CONTRA O RACISMO

Organizada pela Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), a "Semana da Denúncia contra o Racismo" homenageia o Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane), que completa 28 anos na próxima quinta-feira (13).

Para a ocasião, foi elaborada uma programação especial, que inclui shows, interpretações teatrais e documentários. Quatro das cinco apresentações do evento fazem parte do edital 004/2020 (“Arte em Casa”), que agora integra o projeto “Cultura On-line”, da Semc.

As apresentações acontecem às 20 horas, sempre no canal do YouTube da Prefeitura de Vitória. Somente na quinta-feira (13), dia do aniversário do Mucane, a programação começa às 21 horas.

A semana é marcada por debate, reflexão e luta. É que dia 13 de maio, além de aniversário da instituição, é também a data de assinatura da Lei Áurea no Brasil e o Dia da Denúncia contra o Racismo.

"Um dos inúmeros papéis do Mucane é preservar a história e lembrar à população quem foram aqueles que nos antecederam, suas conquistas, suas dores e sua luta até os dias de hoje. O Mucane resgata e preserva o conhecimento e o repertório cultural afro que nos permitiram a construção de uma identidade própria no Brasil", disse o secretário municipal de Cultura, Luciano Gagno.

*As informações são da Prefeitura de Vitória

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