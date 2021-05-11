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Rádio Gazeta FM estreia novidades e amplia programação musical

Mudanças na grade da emissora começam a valer já nesta terça-feira (11) e público terá mais conteúdo informativo e músicas para escutar ao longo do dia

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 02:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mai 2021 às 02:00
Estúdio da Rádio Gazeta FM
Estúdio da Rádio Gazeta FM Crédito: Carlos Gonzaga
Nesta terça-feira (11), a Gazeta FM vai começar sua programação com novidades. Novos quadros, padrão de vinhetas, identidade sonora e, é claro, mais interação com os ouvintes passam a comandar as horas de programa da rádio. Tudo começa às 5h, com o já famoso "Coração Sertanejo", e segue às 7h, com "Hora Mais 1ª Edição", que reúne noticiários e informações de trânsito.
Além disso, a programação musical foi estendida e novos sons também prometer movimentar o dia da grade, como conta o gerente de Rádios e Produção da Rede Gazeta, Carlos Gonzaga. “A mudança é principalmente na identidade sonora com o objetivo de rejuvenescer a rádio. Temos um público cativo que continuará sendo atendido, mas queremos atingir novos ouvintes e, para isso, uma das vertentes vai explorar o gosto musical das pessoas”, fala.
Marília Mendonça e Gusttavo Lima, por exemplo, são dois dos artistas que vão aparecer mais na lista da rádio do que já vinham cantando. “A Gazeta FM já é uma rádio que toca hits, toca música mais antiga, mas vamos tocar de tudo agora. No AM (antiga frequência), a rádio era mais conversada. No FM, como é agora, o público gosta mais desse tipo de programação”, avalia.
A nova programação promete agradar a todos, mesclando programas já consagrados com novidades. “O ‘Arquivo Gazeta’ passa a ter duas edições diárias e o ‘Gazeta Bom Dia’ substituirá o ‘Show da Manhã’. Um programa que, além de música, terá também muita informação para os ouvintes”, explica Gonzaga.
Para ajudar a mostrar a nova identidade da rádio, a dupla Evandro e Raniery escreveu e produziu uma música que será veiculada durante a programação da rádio. “Quando recebemos o convite para compor e produzir a música, ficamos muito felizes e honrados, mas foi um desafio resumir em um minuto e meio a nova cara da rádio. Nos dedicamos muito e tenho certeza que os ouvintes irão gostar”, explica Evandro.
Um clipe de 30 segundos também irá ao ar nos intervalos da programação da TV Gazeta, com participação da dupla de ouvintes da rádio. Uma versão maior será veiculada também nas redes sociais da rádio. “Nossa relação com a rádio Gazeta vem muito antes da dupla ser formada, ela está presente em nossas vidas há mais de 2 décadas. Para nós, é motivo de muito orgulho poder participar dessa nova era”, conta Raniery.

PROGRAMAÇÃO

A partir de 7h da manhã, o “Hora Mais 1ª Edição” traz para os ouvintes as primeiras informações do dia e do trânsito para as cidades de Linhares e Grande Vitória, além de oportunidades de emprego.
Logo depois, às 8h, é a vez do “No Colo de Jesus e Maria com Padre Marcelo Rossi“, que passa a ir ao ar 1h mais cedo e ao vivo. Entre 9h e 12h, o “Gazeta Bom Dia” leva muita música para as manhãs do capixaba, prestação de serviços, informação e participação dos ouvintes via WhatsApp.
As novidades nas tardes da Gazeta FM começam com o “Alô Gazeta”, com 2h de duração, a partir das 14h, e o “Top 10 Gazeta”, que será de 40 minutos com as 10 músicas mais pedidas pelos ouvintes durante o dia.
A programação da noite também sofrerá alteração: o “120 Minutos” passa para 19h, com 2h de música sem intervalo comercial.
Outra novidade é que o “Arquivo Gazeta” terá uma segunda edição, de 22h a 00h, com o melhor dos clássicos dos anos 80 e 90. A madrugada segue com “Madrugada Gazeta”, “Clássicos da Gazeta” e o já conhecido “Coração Sertanejo”, que passa a começar às 5h.

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