Espírito Santo terá 70 shows de música, arte e literatura pela internet

Microfone, áudio Crédito: Pexels/Pixabay

Entre junho e agosto deste ano, o Espírito Santo terá 70 de seus artistas reunidos no projeto Cultura em Toda Parte – Módulo Central Sul. Ao todo, além de profissionais de 21 cidades capixabas exporem seus talentos na internet, todos receberão cachês entre R$ 2 mil e R$ 7 mil, já que o setor do entretenimento é considerado um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19.

Os artistas selecionados confirmam a riqueza da cultura produzida no Espírito Santo e dialogam com diferentes linguagens artísticas: literatura, cultura popular, música, artes cênicas, cultura afro-brasileira, artes integradas e contação de histórias.

Todas as apresentações serão transmitidas de graça pelo canal do YouTube Instituto Parceiros do Bem, que realiza o projeto, e da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), idealizadora da iniciativa.

As propostas foram selecionadas de acordo com critérios de criatividade e qualidade das apresentações, bem como comprovação de capacidade técnica para realizar gravações de vídeo e áudio. Também foi considerada a diversidade - reserva de 40% das vagas para mulheres, negros, LGBTQI+, quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência. Ao todo, o “Cultura em Toda Parte – Módulo Central Sul” abrangeu 43 municípios e recebeu inscrições de 33.

Um dos curadores para selecionar os artistas no projeto foi o produtor musical e CEO do grupo UN Music, Barral Lima, que já trabalhou com nomes como Lô Borges, Milton Nascimento, Samuel Rosa, Flávio Venturini, Fernanda Takai e Sá & Guarabira. “O Espírito Santo tem grande diversidade cultural e, por meio deste edital, vai apresentar uma amostra de todo esse rico conteúdo”, elogiou.

Para Simone Marçal, diretora-executiva do Instituto Parceiros do Bem, “a seleção contribui para girar a cadeia produtiva e difundir o trabalho dos artistas dessas regiões. O Espírito Santo vai se encontrar e se reconhecer durante essas transmissões, e principalmente na junção dos dois módulos do projeto, contemplando todo o estado, num grande encontro de arte e cultura. Com a versão online, todo o Brasil poderá conhecer e curtir a nossa cultura e conhecer nossos fazedores culturais”.

ARTISTAS

Contação de histórias – 5 vagas – Cachê de R$ 2.200,00



1. Brenda Caetano Perim – Cia Nós de Teatro – Artes Cênicas – Cachoeiro de Itapemirim



2. Debora Valente dos Santos - Tekoá Terra de Brincar - Cultura Popular – Aracruz



3. Gabriela Kruger Arpini - A Mala Produções – Literatura - Cachoeiro de Itapemirim



4. Luma Mara Barros Costa - HISTARTEL Histórias e Artes Luma Mara - Artes Cênicas - Divino de São Lourenço



5. Thiago Forecchi Giovanni - Davi Forecchi - Cultura Popular - Divino de São Lourenço





Apresentações Solo – 15 vagas – Cachê de R$ 2.200,00



1. Anderson Marta Valfré - Anderson Valfré – Literatura – Linhares



2. Camila Teixeira Gabriel - Camila Gabriel – Música – Ibatiba



3. Daniel Silva e Santos - Daniel Silva – Música - São Gabriel da Palha



4. Douglas Lopes - Douglas Lopes – Música – Anchieta



5. Eder Francisco de Oliveira - Eder de Oliveira – Música – Colatina



6. Flávio Gomes Freire de Azevedo - Palhaço Xipoca - Artes Cênicas - Divino de São Lourenço



7. Gabriela Gomes Viguini – GAVI – Música - Cachoeiro de Itapemirim



8. Gabriela Terra Deptulski - My Magical Glowing Lens – Música – Colatina



9. Gil Ferreira Mello – Mudo – Música - Cachoeiro de Itapemirim



10. Jhonatan Amorim Pinheiro - Jhonatan Pinheiro – Música – Iúna



11. Kaio Sarria Serafim - Mais um ponto, mais um conto - Artes Cênicas – Guaçuí



12. Leandro da Rocha Mozer – Margozzo – Música - Cachoeiro de Itapemirim



13. Meire Nelma da Silva Pires - Meire Pires – Música – Aracruz



14. Natalie Mireya Mansur Ramirez - Natalie Mirêdia - Artes Integradas - Vargem Alta



15. Victória Karlla Pereira Brandão - Victória Karlla - Artes Integradas - Iconha





Apresentações Duo e/ou trio – 22 vagas – Cachê de R$ 3.300,00



1. Alinne Garruth – Música - Cachoeiro de Itapemirim



2. Amélia Barreto – Música - Cachoeiro de Itapemirim



3. André Forecchi Giovani - Os Viajero – Música – Aracruz



4. Antônio Canzian - Artes Integradas - Cachoeiro de Itapemirim



5. Ariel Soares Simoura Vieira - Faith Again – Música - Baixo Guandu



6. Cainã Morellato de Almeida - Cainã e a Vizinhança do Espelho – Música – Linhares



7. Diego Santos Biazatti - Diego Biazatti – Música - Cachoeiro de Itapemirim



8. Eliane Correia da Silva Oliveira - Eliane Correa – Literatura – Guaçuí



9. Eloá Eller - Música – Ibatiba



10. Ester Vitalino Alves - Ester Vitalino Alves – Música – Aracruz



11. Gabriel Albernaz da Silva - Duo Brothers – Música - Cachoeiro de Itapemirim



12. Isabella Nogueira Laiber - Bella Nogueira – Música – Linhares



13. Lívia Oliveira Simão - Lívia Simão – Música - Cachoeiro de Itapemirim



14. Luan Soreu – Música – Colatina



15. Mariana Santos Antônio de Moraes - Mariana Antônio – Literatura – Alegre



16. Ronaldo Lazari - Trio Coisa Nossa – Música – Colatina



17. Rondinele Domingos da Silva – Marcius – Música – Guaçuí



18. Tiaya Sengers Godoy - Jasmin e Tiaya Godoy – Música - Divino de São Lourenço



19. Victorhugo Passabon Amorim - Coletivo Campo Aberto - Artes Integradas - Vargem Alta



20. Washington Salvador Cordeiro - Washington Salvador – Música - Ibiraçú



21. Wender José Dalto da Silva - Wender Dalto e o Bando – Música - Iconha





Apresentações com 4 ou mais artistas – 28 vagas – Cachê de R$ 7.000,00



1. Adriano Costa Gomes - Banda Marajah – Música – Marataízes



2. Alexandre Araújo Aguiar - Banda Dibandeja – Música – Linhares



3. Aroldo Alli Sampaio – Aroldo Sampaio Quarteto – Música – Cachoeiro de Itapemirim



4. Carlos Francisco Olla - Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira - Artes Cênicas – Guaçuí



5. Carlos Roberto Batista - Circo Imperial - Artes Cênicas - Vila Valério



6. Cláudio Moreira Gaspar - Os Gargantas de Ouro – Música – Colatina



7. Daniel de Oliveira Lial - Mesa 3 – Música – Muqui



8. Dório Bissi Junior - Dório e Gabriel – Música - João Neiva



9. Elias Wagner - Elias Wagner e Banda – Música – Linhares



10. Fábio Coruja - Soturno Jazz Band – Música - Cachoeiro de Itapemirim



11. Fabio Ravera Lyrio - Grupo de Caxambu de Pedra Branca" Fé, Raça, Força em um só Coração" - Cultura Afro Brasileira - Vargem Alta



12. Fernanda Pinto Bossatto - Banda Musical Prateado – Música – Anchieta



13. Flávio Góis Marão - Projeto Feijoada – Música - Cachoeiro de Itapemirim



14. Flavio Luiz da Silva Souza – Whitedeath – Música - Bom Jesus do Norte



15. Gesse Teixeira Carlos - Folia de Reis Estrela de Prata - Cultura Popular - Mimoso do Sul



16. João Pedro Monteiro de Freitas - Joaoeascoisasnaoessenciais – Música - Cachoeiro de Itapemirim



17. João Pereira de Paula Neto – Gravekeepers – Música – Linhares



18. Laíssa Costa Moreira Muniz Gamaro - Banda Suindara – Música - Divino de São Lourenço



19. Luan Tófano Elias - Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro - Artes Cênicas - Cachoeiro de Itapemirim



20. Luiz Carlos Pires - Preto Pires – Música – Linhares



21. Ramon Barros Baptista - Grupo Guanandi – Música - Divino de São Lourenço



22. Rodrigo Gonçalves Barbosa - Gelo-Nove – Música – Alegre



23. Rogério Vieira Machado - Folia de Reis Estrela do Mar - Cultura Popular - Cachoeiro de Itapemirim



24. Sandro Zucoloto - Banda Show da Viola – Música – Colatina



25. Sara Diniz Lyra - Grupo de Teatro Rerigtiba - Artes Cênicas – Anchieta



26. Thabata Ferreguetti Teixeira - Thabata Fher – Música – Linhares



27. Thiago Dias Pardinho – THI – Música – Linhares



28. Tonny dos Santos Babiski - Cia Personalidade - Artes Cênicas - Cachoeiro de Itapemirim

SERVIÇO