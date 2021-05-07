Carol Biazin dá beijão em Luísa Sonza em novo clipe: "Minha tentação"

Em clipe de "Tentação", Carol Biazin dá beijão em Luísa Sonza e as duas cantam sobre desejo sexual Crédito: Reprodução/YouTube Carol Biazin

"Quem nunca se rendeu a uma tentação dessas que atire a primeira pedra", fala Carol Biazin, às gargalhadas, com A Gazeta, quando questionada sobre a inspiração para seu mais novo clipe, “Tentação”, em parceria com a também cantora Luísa Sonza.

Nas cenas quentes da produção, as duas trocam beijos, carícias e cantam o pop sobre o desejo sexual que têm uma pela outra. "A minha tentação é ver uma mulher maravilhosa na minha frente, dançando, rebolando... A Luísa Sonza! Aí não tem como, né?", completa a compositora, que demorou cerca de um mês entre pré-produzir e executar o projeto que faz parte do álbum "Beijo de Judas" , que deve sair por completo nas próximas semanas.

"Estava com medo de mandar (a canção) para Luísa e ela não gostar, imagina. Tive que ter coragem, mas deu tudo certo", comemora.

Em clipe de "Tentação", Carol Biazin dá beijão em Luísa Sonza e as duas cantam sobre desejo sexual Crédito: Reprodução/YouTube Carol Biazin

Apesar do receio, não é de hoje que as duas se conhecem. São amigas há mais de dois anos, como a própria Carol conta. E a intenção do beijão foi mesmo a de provocar choque, apesar das artistas já estarem preparadas para as críticas.

"A ideia de ter o beijo era interpretar a letra da música. Mas quando tudo ficou pronto, a cena tomou uma proporção maior. Passou também a ideia de liberdade, sabe? Beija quem quer beijar. Vão ter os preconceituosos de plantão, que vão criticar, falar que é desnecessário... Mas eu estou pronta para esse tipo de coisa também", defende.

O afeto entre duas mulheres é só um dos elementos do clipe que pode chocar – e Carol sabe disso. É que em vários pontos da gravação o espectador vai notar que há referências a passagens da Bíblia, como a roupa de cobra de Luísa e a maça mordida de Biazin.

"E não foi proposital. Acabou que a tentação lembra muito essa coisa da maçã, lembra a passagem. Mas, na hora de escrever, não foi sobre isso. E a estampa da Luísa foi sem querer também (risos). A gente até brincou: 'A gente tem a bunda muito virada para a lua', porque tudo acabou casando muito bem", avalia.

Durante o bate-papo com a reportagem, Carol ainda detalha a parceria com Luísa, fala dos projetos que desenvolve durante a pandemia e planos para os próximos meses na carreira.