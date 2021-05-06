Documentário sobre distrito de Mimoso do Sul, "Entretorres" estreia no YouTube

O documentário 'Entretorres', que conta a história de moradores do distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul, estreia nesta sexta-feira (07), às 19h30, no canal Fabulanas, do YouTube. A produção, da diretora Fabíola Buzim, ficará disponível gratuitamente no Youtube até a madrugada de segunda-feira (10). O projeto foi financiado pela Lei de Fomento de Audiovisual da Secult-ES/Funcultura.
Buscando contar a partir de quantas narrativas é formada a história de uma cidade, nasceu Entretorres, um documentário que dialoga diretamente com os moradores da localidade ao Sul do Espírito Santo. O registro se propõe a trazer histórias de terror e assombração, de amores, de sexualidades dissidentes, de violências e crimes, de festas, lendas, opressões, de alegrias, entre outras.
Os moradores conduziram o roteiro de modo a apresentar a história a partir de seus próprios pontos de vista. Na direção, também se reconhece que as intervenções feitas pela equipe durante a filmagem interferem nestas narrativas. O resultado é um movimento de busca por uma relação simétrica entre a diretora e os moradores de São José das Torres.
COMO SURGIU
Foi através de uma circulação teatral, em 2012, que a atriz e diretora Fabíola Buzim conheceu o pequeno distrito de São José das Torres. Após a apresentação do espetáculo, ela permaneceu na cidade por uma noite, tempo suficiente para mudar sua forma de ver as cidades interioranas.
Há 20 anos a capixaba e idealizadora se dedica à carreira artística como atriz, professora de teatro, produtora e pesquisadora. A trajetória de Fabíola, que também é jornalista, teve início no teatro de rua, de forma amadora. Graduou-se em Artes Cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e, em 2005, estreou no cinema ao atuar no curta ¨A fuga¨, de Saskia Sá.
SERVIÇO
- O que: estreia online do documentário Entretorres
- Quando: sexta-feira (07), às 19h30
- Mais horários: o filme ficará disponível até a madrugada de domingo (9) para segunda-feira (10)
- Onde: youtube.com/fabulanas
- Redes sociais: Instagram: @entretorresofilme / Facebook: @entretorresofilme