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Cinema

Documentário sobre distrito de Mimoso do Sul, "Entretorres" estreia no YouTube

A produção da diretora Fabíola Buzim, que se propõe a contar história de moradores do distrito de São José das Torres, estará livre para acesso de sexta (7) até segunda (10)

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:38

Publicado em 

06 mai 2021 às 10:38
Produção audiovisual capixaba
Documentário sobre distrito de Mimoso do Sul estreia nesta sexta (07) Crédito: Instagram | @entretorresofilme
O documentário 'Entretorres', que conta a história de moradores do distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul, estreia nesta sexta-feira (07), às 19h30, no canal Fabulanas, do YouTube. A produção, da diretora Fabíola Buzim, ficará disponível gratuitamente no Youtube até a madrugada de segunda-feira (10). O projeto foi financiado pela Lei de Fomento de Audiovisual da Secult-ES/Funcultura.
Buscando contar a partir de quantas narrativas é formada a história de uma cidade, nasceu Entretorres, um documentário que dialoga diretamente com os moradores da localidade ao Sul do Espírito Santo. O registro se propõe a trazer histórias de terror e assombração, de amores, de sexualidades dissidentes, de violências e crimes, de festas, lendas, opressões, de alegrias, entre outras.
Os moradores conduziram o roteiro de modo a apresentar a história a partir de seus próprios pontos de vista. Na direção, também se reconhece que as intervenções feitas pela equipe durante a filmagem interferem nestas narrativas. O resultado é um movimento de busca por uma relação simétrica entre a diretora e os moradores de São José das Torres.

COMO SURGIU

Foi através de uma circulação teatral, em 2012, que a atriz e diretora Fabíola Buzim conheceu o pequeno distrito de São José das Torres. Após a apresentação do espetáculo, ela permaneceu na cidade por uma noite, tempo suficiente para mudar sua forma de ver as cidades interioranas.
Há 20 anos a capixaba e idealizadora se dedica à carreira artística como atriz, professora de teatro, produtora e pesquisadora. A trajetória de Fabíola, que também é jornalista, teve início no teatro de rua, de forma amadora. Graduou-se em Artes Cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e, em 2005, estreou no cinema ao atuar no curta ¨A fuga¨, de Saskia Sá.

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