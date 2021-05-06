Documentário sobre distrito de Mimoso do Sul, "Entretorres" estreia no YouTube

Documentário sobre distrito de Mimoso do Sul estreia nesta sexta (07) Crédito: Instagram | @entretorresofilme

Buscando contar a partir de quantas narrativas é formada a história de uma cidade, nasceu Entretorres, um documentário que dialoga diretamente com os moradores da localidade ao Sul do Espírito Santo. O registro se propõe a trazer histórias de terror e assombração, de amores, de sexualidades dissidentes, de violências e crimes, de festas, lendas, opressões, de alegrias, entre outras.

Os moradores conduziram o roteiro de modo a apresentar a história a partir de seus próprios pontos de vista. Na direção, também se reconhece que as intervenções feitas pela equipe durante a filmagem interferem nestas narrativas. O resultado é um movimento de busca por uma relação simétrica entre a diretora e os moradores de São José das Torres.

COMO SURGIU

Foi através de uma circulação teatral, em 2012, que a atriz e diretora Fabíola Buzim conheceu o pequeno distrito de São José das Torres. Após a apresentação do espetáculo, ela permaneceu na cidade por uma noite, tempo suficiente para mudar sua forma de ver as cidades interioranas.

Há 20 anos a capixaba e idealizadora se dedica à carreira artística como atriz, professora de teatro, produtora e pesquisadora. A trajetória de Fabíola, que também é jornalista, teve início no teatro de rua, de forma amadora. Graduou-se em Artes Cênicas na Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e, em 2005, estreou no cinema ao atuar no curta ¨A fuga¨, de Saskia Sá.

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