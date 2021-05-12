Mario Frias e responsável pela Rouanet vão a bienal em Veneza

O secretário de Cultura, Mario Frias, participa do programa A Voz do Brasil Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O secretário especial da Cultura, Mario Frias, e o chefe da subpasta de Fomento, que lida com a Lei Rouanet, o ex-policial militar André Porciuncula, se afastarão de suas funções entre os dias 18 e 24 de maio para participar da abertura da exposição do pavilhão brasileiro na 17ª Mostra Internacional de Arquitetura da Bienal de Veneza, na Itália.

A informação foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta (12).

No lugar de Porciuncula, devem assinar as decisões de incentivo fiscal Flavia Faria Lima, ex-assessora de Marcelo Crivella e ligada ao Festival Internacional de Cinema Cristão, atual diretora do departamento de fomento indireto da Secretaria Especial da Cultura, e Lucas Jordão Cunha, chefe de gabinete de Porciuncula.

A análise de projetos culturais que buscam autorização para captar recursos via Lei Rouanet, que já vinha em processo de desaceleração, sofreu mais um baque recentemente com o desmonte da comissão que faz a análise final dos projetos.

O mandato da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, a Cnic, chegou ao fim em março. Até hoje não foi publicado um novo edital, e não há previsão disso. Com isso, Porciuncula passa a tomar, sozinho, decisões quanto à aprovação ou não de projetos culturais.

Ele e Frias participaram na semana passada de uma live sobre projetos culturais de artistas critãos, ocasião em que Frias disse que "o governo federal não tem obrigação de bancar marmanjo" com o dinheiro público obtido pelo mecanismo.

Mesmo antes de Porciuncula centralizar as decisões finais dos projetos da Rouanet, o andamento das análises já vinha desacelerando - a média de tempo que um projeto de Lei Rouanet leva até ser publicado no DOU dobrou em comparação a 2020.