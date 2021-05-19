Em Vitória, Casa Porto das Artes reabre com exposição do acervo

Fachada da Casa Porto das Artes Plásticas, Centro Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Localizada no Centro de Vitória, a Casa Porto das Artes Plásticas reabre as portas nesta sexta-feira (21) após 14 meses fechado por conta da pandemia da Covid-19. Para a reabertura, o espaço de arte recebe uma exposição de obras selecionadas do acervo da instituição.

A exposição contará com peças de artistas como Jean R., Rosindo Torres, Fabrício Coradello e Júlio Schmidt. As obras estarão dispostas no auditório até o dia 21 de junho e poderão ser conferidas por meio de visitas guiadas, em grupos de até três pessoas.

"O projeto (de classificação livre) surgiu da possibilidade de retomada das atividades presenciais no espaço. Trata-se de uma curadoria de obras que fazem parte do nosso patrimônio, expostas e premiadas no primeiro, segundo e terceiro lugares no 'Salão do Mar', um dos mais importantes eventos de incentivo e propulsão da produção de artistas residentes na jurisdição da Capitania dos Portos", explicou o coordenador da Casa Porto, Roberto Trabach Júnior.

VISITAÇÃO

A Casa Porto funcionará de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas, não sendo necessário agendamento prévio. Aos sábados, o espaço abrirá das 10 às 14 horas, funcionando somente por agendamento, que pode ser feito por meio do telefone (27) 3132-5295. A entrada é gratuita.

Em virtude da pandemia, os grupos de visitação estão restritos a três pessoas por vez no espaço. No seu interior, é obrigatório o uso de máscaras e também de álcool em gel. "Estamos seguindo rigorosamente todos os protocolos das autoridades sanitárias para o momento em que vivemos", afirmou Roberto.