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Cultura

Em Vitória, Casa Porto das Artes reabre com exposição do acervo

Espaço abre as portas após 14 anos fechado por conta da pandemia

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2021 às 15:30
Fachada da Casa Porto das Artes Plásticas, Centro Vitória
Fachada da Casa Porto das Artes Plásticas, Centro Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Localizada no Centro de Vitória, a Casa Porto das Artes Plásticas reabre as portas nesta sexta-feira (21) após 14 meses fechado por conta da pandemia da Covid-19. Para a reabertura, o espaço de arte recebe uma exposição de obras selecionadas do acervo da instituição.
A exposição contará com peças de artistas como Jean R., Rosindo Torres, Fabrício Coradello e Júlio Schmidt. As obras estarão dispostas no auditório até o dia 21 de junho e poderão ser conferidas por meio de visitas guiadas, em grupos de até três pessoas.
"O projeto (de classificação livre) surgiu da possibilidade de retomada das atividades presenciais no espaço. Trata-se de uma curadoria de obras que fazem parte do nosso patrimônio, expostas e premiadas no primeiro, segundo e terceiro lugares no 'Salão do Mar', um dos mais importantes eventos de incentivo e propulsão da produção de artistas residentes na jurisdição da Capitania dos Portos", explicou o coordenador da Casa Porto, Roberto Trabach Júnior.

VISITAÇÃO

A Casa Porto funcionará de segunda a sexta-feira, das 10 às 19 horas, não sendo necessário agendamento prévio. Aos sábados, o espaço abrirá das 10 às 14 horas, funcionando somente por agendamento, que pode ser feito por meio do telefone (27) 3132-5295. A entrada é gratuita.
Em virtude da pandemia, os grupos de visitação estão restritos a três pessoas por vez no espaço. No seu interior, é obrigatório o uso de máscaras e também de álcool em gel. "Estamos seguindo rigorosamente todos os protocolos das autoridades sanitárias para o momento em que vivemos", afirmou Roberto.
*Com informações da Prefeitura de Vitória

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