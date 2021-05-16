Artista do ES é selecionado para expor em festival internacional na Paraíba

O artista plástico capixaba Herbert Cesar Pereira Lima, de 27 anos e natural do município de Cariacica, foi selecionado para participar do 3º Festival Internacional de Arte Naif (Fian), que será realizado na cidade de Guarabira, na Paraíba. O evento acontece entre os dias 23 de maio e 31 de dezembro, com exibição on-line em virtude da pandemia do coronavírus.
De acordo com Cesar, a seleção se fez por meio de uma curadoria que envolvia colecionadores e artistas convidados. "É uma seleção das melhores obras que são enviadas, de uma temática mais atual e que abrange artistas do mundo todo. Enviei duas obras e uma foi classificada, já que eles escolhem de cada um a que mais cabe no evento. O título da minha pintura, que ainda não pode ser mostrada, foi 'A vida como ela é', em alusão à obra de Nelson Rodrigues. Nela eu mostro o cotidiano atual cercado pela Covid, pela guerra do tráfico e pela prostituição", descreveu.
O jovem, considerado por outros artistas como o "caçula da Arte Naif", ou arte ingênua, pinta desde os 13 anos de idade, quando já havia percebido que tinha essa veia artística. Profissionalmente, conta que já expôs obras na Grande Vitória, em Goiás, Brasília e São Paulo.
"Fico feliz por mostrar o que eu faço. Tenho essa pegada do capixabismo, tento mostrar o nosso Estado em telas super coloridas. Meu trabalho é regional, voltado para a nossa cultura, história, arquitetura, voltado para os nossos patrimônios materiais e imateriais, como o Congo e a fé popular"
Com a exposição, o artista espera expandir a visibilidade do trabalho e, consequentemente, a notoriedade da cultura e da história capixaba. "Quero mostrar a nossa cultura, o capixabismo, o brasileirismo, a nossa fé, em uma pegada muito forte do colonial, com os casarios, igrejas, a arte sacra e o congo", finalizou.
SERVIÇO
3º Festival Internacional de Arte Naif (Fian)
- Quando: de 23 de maio a 31 de dezembro
- Onde: Guarabira, na Paraíba
- Como acessar: Site do Fian