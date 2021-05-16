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Arte Naif

Artista do ES é selecionado para expor em festival internacional na Paraíba

Obra de Herbert Cesar Pereira Lima estará no 3° Festival Internacional de Arte Naif (Fian), que acontece entre os dias 23 de maio e 31 de dezembro de forma on-line

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 14:00

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

16 mai 2021 às 14:00
Arte Naif
O artista capixaba Cesar Lima Crédito: Arquivo Pessoal
O artista plástico capixaba Herbert Cesar Pereira Lima, de 27 anos e natural do município de Cariacica, foi selecionado para participar do 3º Festival Internacional de Arte Naif (Fian), que será realizado na cidade de Guarabira, na Paraíba. O evento acontece entre os dias 23 de maio e 31 de dezembro, com exibição on-line em virtude da pandemia do coronavírus. 
De acordo com Cesar, a seleção se fez por meio de uma curadoria que envolvia colecionadores e artistas convidados. "É uma seleção das melhores obras que são enviadas, de uma temática mais atual e que abrange artistas do mundo todo. Enviei duas obras e uma foi classificada, já que eles escolhem de cada um a que mais cabe no evento. O título da minha pintura, que ainda não pode ser mostrada, foi 'A vida como ela é', em alusão à obra de Nelson Rodrigues. Nela eu mostro o cotidiano atual cercado pela Covid, pela guerra do tráfico e pela prostituição", descreveu.
César Lima - Arte Naif
Antigo centro histórico de Vitória por César Lima Crédito: Arquivo pessoal
O jovem, considerado por outros artistas como o "caçula da Arte Naif", ou arte ingênua, pinta desde os 13 anos de idade, quando já havia percebido que tinha essa veia artística. Profissionalmente, conta que já expôs obras na Grande Vitória, em Goiás, Brasília e São Paulo.
"Fico feliz por mostrar o que eu faço. Tenho essa pegada do capixabismo, tento mostrar o nosso Estado em telas super coloridas. Meu trabalho é regional, voltado para a nossa cultura, história, arquitetura, voltado para os nossos patrimônios materiais e imateriais, como o Congo e a fé popular"
Cesar Lima - Artista plástico
Com a exposição, o artista espera expandir a visibilidade do trabalho e, consequentemente, a notoriedade da cultura e da história capixaba. "Quero mostrar a nossa cultura, o capixabismo, o brasileirismo, a nossa fé, em uma pegada muito forte do colonial, com os casarios, igrejas, a arte sacra e o congo", finalizou.
César Lima - Arte Naif
A Romaria dos Homens representada na Arte Naif Crédito: Arquivo pessoal

SERVIÇO

3º Festival Internacional de Arte Naif (Fian)
  • Quando: de 23 de maio a 31 de dezembro
  • Onde: Guarabira, na Paraíba
  • Como acessar: Site do Fian

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