Artista do ES é selecionado para expor em festival internacional na Paraíba

De acordo com Cesar, a seleção se fez por meio de uma curadoria que envolvia colecionadores e artistas convidados. "É uma seleção das melhores obras que são enviadas, de uma temática mais atual e que abrange artistas do mundo todo. Enviei duas obras e uma foi classificada, já que eles escolhem de cada um a que mais cabe no evento. O título da minha pintura, que ainda não pode ser mostrada, foi 'A vida como ela é', em alusão à obra de Nelson Rodrigues. Nela eu mostro o cotidiano atual cercado pela Covid, pela guerra do tráfico e pela prostituição", descreveu.