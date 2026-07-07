Criança sai ilesa após ser atropelada por carro em Cachoeiro; vídeo

Um menino de 4 anos foi atropelado na noite de segunda-feira (6) ao atravessar correndo uma rua, em frente ao supermercado da família, no bairro Alto União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Apesar do susto, segundo o pai, Caio Oliveira, o filho não se feriu.





As câmeras de segurança do comércio flagraram o momento do acidente. As imagens mostram o menino correndo para atravessar a rua, momento em que o carro passa sobre ele. Os familiares que estavam no local ficam desesperados e avisam ao motorista, que para o veículo. Logo em seguida, o menino sai pela parte traseira inferior do veículo, ileso.





O pai do menino contou que a esposa havia acabado de buscar ele, a irmã e os primos na escola. “Fui trancar, fechar a porta do carro, e ela (esposa) foi pegar as bolsas no porta-malas. Nesse minutinho ele correu, porque do outro lado é o supermercado. A gente gritou para ele parar, mas não adiantava. Graças a Deus deu certo”, relatou o pai após o susto.