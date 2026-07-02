Motociclista é arremessado durante acidente em Cachoeiro; vídeo

Pouco menos de duas horas depois, às 01h44 desta quinta-feira (2), outro motociclista se acidentou no mesmo local. As imagens (veja acima) mostram o veículo derrapando de lado pelo asfalto e até soltando faíscas. O motociclista e um passageiro caem e chegam a rolar pelo chão, mas conseguem se levantar em seguida.





O local fica entre a Avenida Jones dos Santos Neves e a Rodovia Gumercindo Moura Nunes e é recorrente em ocorrências de trânsito. Em agosto de 2025, câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista ficou ferido ao bater de frente com um carro. Dois meses antes, em junho, um jovem ficou gravemente ferido após uma batida que também envolveu um carro e uma moto.





Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o trecho onde ocorreram os acidentes já possui sinalização viária para orientação de condutores e pedestres.





"A administração municipal ressalta, no entanto, que já estuda melhorias para toda a região, dentro de um planejamento de mobilidade urbana e segurança viária. A iniciativa está em avaliação técnica para definição da solução mais adequada", completou a prefeitura.