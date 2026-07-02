AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Na Linha Vermelha

Motociclista é arremessado durante acidente em Cachoeiro; vídeo

Outro caso foi registrado no mesmo lugar pouco menos de duas horas depois; uma câmera de segurança flagrou as ocorrências

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 11:34

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

02 jul 2026 às 11:34

Um motociclista foi arremessado após uma batida entre a moto dele e um carro no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (1). Imagens de uma câmera de segurança (veja acima) mostram o acidente ocorrido por volta das 23h50 no trecho conhecido como Linha Vermelha. 


A Polícia Militar foi acionada e disse que um homem e uma mulher ficaram feridos e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu/ 192).

Outro acidente no mesmo lugar logo depois

Pouco menos de duas horas depois, às 01h44 desta quinta-feira (2), outro motociclista se acidentou no mesmo local. As imagens (veja acima) mostram o veículo derrapando de lado pelo asfalto e até soltando faíscas. O motociclista e um passageiro caem e chegam a rolar pelo chão, mas conseguem se levantar em seguida. 


O local fica entre a Avenida Jones dos Santos Neves e a Rodovia Gumercindo Moura Nunes e é recorrente em ocorrências de trânsito. Em agosto de 2025, câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista ficou ferido ao bater de frente com um carro. Dois meses antes, em junho, um jovem ficou gravemente ferido após uma batida que também envolveu um carro e uma moto.


Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que o trecho onde ocorreram os acidentes já possui sinalização viária para orientação de condutores e pedestres.


"A administração municipal ressalta, no entanto, que já estuda melhorias para toda a região, dentro de um planejamento de mobilidade urbana e segurança viária. A iniciativa está em avaliação técnica para definição da solução mais adequada", completou a prefeitura. 

Veja Também 

Imagem de destaque

O trevo de Cachoeiro de Itapemirim "viciado" em colecionar acidentes

Imagem de destaque

Jovem fica gravemente ferido após batida entre carro e moto em Cachoeiro

Imagem de destaque

Motociclista fica ferido após colidir de frente com carro em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim trânsito Acidente Polícia Civil Polícia Militar Samu
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Delegacia Especializada de Adolescentes em Conflito com a Lei (Deacle)
Sonho de ser mãe levou adolescente a desaparecer com bebê por dias no ES
Acidente aconteceu manhã desta quinta-feira (2), no centro da cidade
Ônibus escolar invade barbearia em Vila Valério
Bernardo Fonseca coleciona discos desde a infância, com mais de 40 mil exemplares na coleção.
Até do Bruno Mars! Colecionador do ES reúne 40 mil discos de vinil e leva formato para festas e feiras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados