Recorrência

O trevo de Cachoeiro de Itapemirim "viciado" em colecionar acidentes

Prefeitura diz que estuda mudanças no local, que liga a Avenida Jones dos Santos Neves à Rodovia Gumercindo Moura Nunes, conhecida como Linha Vermelha

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 15:57

Acidentes são cada vez mais frequentes em um trecho muito específico no bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Recentemente, duas colisões deixaram motociclistas feridos entre a Avenida Jones dos Santos Neves e a Rodovia Gumercindo Moura Nunes, popularmente conhecida como Linha Vermelha. É neste ponto que o trânsito cachoeirense acumula ocorrências, que, além de vítimas, gera preocupação na cidade.

Na última terça-feira (5), câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista ficou ferido ao bater de frente com um carro no local. Há pouco menos de dois meses, no dia 28 de junho, um jovem ficou gravemente ferido devido a uma batida que também envolveu um carro e uma moto.

O trecho é de intensa circulação de veículos e registra acidentes com elevada frequência Crédito: Matheus Martins

Na ocasião, José Carlos Biazatte, dono do comércio onde a câmera está instalada, comentou que os acidentes de trânsito ocorrem há anos no local. "Aqui tem um histórico antigo. Já vi muitas mortes. Infelizmente, é o ser humano que age de forma impulsiva, principalmente os motoqueiros", disse.

Para o especialista em trânsito Josimar Amaral, esse tipo de colapso costuma ocorrer nos horários de pico, quando há um grande número de veículos nas vias, aumentando o risco de colisões. Por conta disso, ele afirma que é fundamental analisar os estudos de engenharia e viabilidade das obras junto aos dados das ocorrências de acidentes já registradas, além de garantir agilidade na entrega das mudanças para evitar novos acidentes.

No canteiro do trevo no acesso ao bairro IBC é comum encontrar destroços de veículos envolvidos em acidentes no local Crédito: Matheus Martins

Por meio de nota, a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou que está planejando mudanças no trânsito no trevo do IBC. A administração estuda fechar o acesso no trecho onde aconteceram os acidentes. A sinalização do local já começou a ser reforçada e o setor de Mobilidade Urbana está finalizando os estudos para decidir o que será feito de forma definitiva.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta