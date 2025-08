Veja vídeo

Motociclista fica ferido após colidir de frente com carro em Cachoeiro

Acidente aconteceu no final da tarde de terça-feira (5) na Avenida Jones dos Santos Neves, próximo ao acesso ao bairro IBC

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 12:14

Um motociclista ficou ferido após colidir de frente com um carro na Avenida Jones dos Santos Neves, próximo ao acesso ao bairro IBC, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu no final da tarde desta terça-feira (5), uma câmera de segurança flagrou o momento em que os veículos batem e o condutor cai no chão (vídeo acima).>

O motociclista foi socorrido em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado para hospital no município. Detalhes do acidente não foram informados pela Polícia Militar. >

O subsecretário de trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, Paulo Henrique das Chagas, disse que a avenida onde ocorreu a colisão é ponto crítico da cidade, com maior fluxo de carros, mas conta com sinalização adequada no trecho. >

"O que vemos ali é a imprudência de motoristas e motociclistas. O motorista precisa fazer a parada e o motociclista, respeitar a velocidade da via. Existe sinalização no local, o que pedimos é a conscientização dos condutores" alertou, em entrevista ao repórter Gustavo Ribeiro, da TV Gazeta Sul. >

O secretário informou ainda que há um estudo em elaboração, pelo setor de mobilidade urbana do município, para avaliar o que pode ser feito no trânsito da região. >

