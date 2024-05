Cruzamento perigoso

Câmera flagra acidente com três veículos em Cachoeiro de Itapemirim

Colisão foi registrada na tarde desta terça-feira (14), na Avenida Jones dos Santos; o local é ponto recorrente de acidente na cidade

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

Câmeras de monitoramento mostraram um acidente entre um caminhão e outros dois veículos, na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A colisão foi registrada na tarde desta terça-feira (14), no mesmo trecho onde um caminhão e uma motocicleta colidiram nessa segunda (13).

As imagens desta terça-feira (14) mostram que o caminhão e um dos carros primeiro colidem frontalmente e, em seguida, o carro bate em outro veículo que vinha atrás. A colisão foi por volta das 16h52.

De acordo com informações da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta Sul, um ocupante do carro que bateu inicialmente no caminhão se feriu e foi socorrido ao hospital com ferimentos leves. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram procurados pela reportagem de A Gazeta, mas não retornaram até a publicação do texto.

Equipe do Samu/192 fazendo o atendimento no local da colisão. (Rafael Biazatti)

Colisão no mesmo local

Nessa segunda-feira (13), duas mulheres ficaram feridas após um acidente entre um caminhão e uma motocicleta no mesmo trecho. De acordo com militares que atenderam a ocorrência, a moto bateu na traseira do veículo maior, após o motorista frear para evitar a colisão com uma van que atravessava o cruzamento.

