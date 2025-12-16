Home
Vila Velha instala 16 indicadores educativos de velocidade; veja locais

Segundo informado pela prefeitura, os equipamentos não aplicam multas aos motoristas

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:21

Sensor educativo de velocidade instalado em Vila Velha
Sensor educativo de velocidade instalado em Vila Velha Crédito: Alberto Borém

Prefeitura de Vila Velha iniciou, na segunda-feira (15), a instalação de 16 sensores educativos de velocidade em vias de grande fluxo do município. Segundo informado pela administração municipal, os equipamentos têm caráter exclusivamente educativo e não aplicam multas aos motoristas.

Os dispositivos exibem, em tempo real, a velocidade do veículo em uma tela, permitindo que o condutor confira se está acima do limite permitido e ajuste a condução. Ainda de acordo com a prefeitura, a proposta é incentivar que os motoristas se regulem e aumentar a atenção ao tráfego, especialmente em áreas com circulação intensa de veículos e pedestres.

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, além de alertar os motoristas, os sensores vão coletar dados sobre o fluxo de veículos, horários de pico e o percentual de respeito aos limites de velocidade. Essas informações devem subsidiar ações educativas e operações da Guarda Municipal em pontos considerados críticos.

A escolha dos locais levou em conta estudos de acidentes e volume de tráfego, priorizando regiões onde o excesso de velocidade é uma preocupação recorrente.

Confira os pontos de instalação:

  • Av. Desembargador Augusto Botelho / Rua Castelo Branco, Praia da Costa
  • Av. Gil Veloso/ Rua Jofredo novais, Praia da Costa
  • Av. Castelo Branco / Rua Pastor Jonas Marques, Praia da Costa
  • Av Antônio Gil Veloso / Rua Diogenes Malacarne, Praia da Costa
  • Rua José Pena Medina / Rua Romero Botelho, Praia da Costa
  • Av. Jair Andrade / Rua Antônio Regis dos Santos, Itapuã
  • Rua Luiz Manoel Velos / Maria de Oliveira Mares Guia, Itaparica
  • Av. Estudante Jose Julio de Souza, Itaparica
  • Av. Saturnino Rangel Mauro / Rua Ibitirama, Itaparica
  • Av. Estudante Jose Julio de Souza / Rua Itaipava, Itaparica
  • Rua Ana Meroto Stefanon / Quinta Avenida, Cobilândia
  • Rua Quinze Novembro / Cabo Ailson Simões, Centro
  • Rua Rui Braga Ribeiro / Rua Guarajás, Soteco
  • Av. Vitória Régia, Santa Inês
  • Av Jucelino Kubscheck, Divino Espírito Santo
  • Av São Gabriel da Palha, Vale Encantado

Instalação está alinhada ao Pnatrans

A instalação desses equipamentos em Vila Velha está alinhada às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). Criado em 2018 pela Lei nº 13.614, o Pnatrans estabelece diretrizes para que Estados e municípios adotem ações voltadas à diminuição de acidentes, mortes e feridos no trânsito, em alinhamento com metas internacionais de segurança viária da ONU.

