Vila Velha instala 16 indicadores educativos de velocidade; veja locais

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:21
A Prefeitura de Vila Velha iniciou, na segunda-feira (15), a instalação de 16 sensores educativos de velocidade em vias de grande fluxo do município. Segundo informado pela administração municipal, os equipamentos têm caráter exclusivamente educativo e não aplicam multas aos motoristas.
Os dispositivos exibem, em tempo real, a velocidade do veículo em uma tela, permitindo que o condutor confira se está acima do limite permitido e ajuste a condução. Ainda de acordo com a prefeitura, a proposta é incentivar que os motoristas se regulem e aumentar a atenção ao tráfego, especialmente em áreas com circulação intensa de veículos e pedestres.
Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, além de alertar os motoristas, os sensores vão coletar dados sobre o fluxo de veículos, horários de pico e o percentual de respeito aos limites de velocidade. Essas informações devem subsidiar ações educativas e operações da Guarda Municipal em pontos considerados críticos.
A escolha dos locais levou em conta estudos de acidentes e volume de tráfego, priorizando regiões onde o excesso de velocidade é uma preocupação recorrente.
Confira os pontos de instalação:
A instalação desses equipamentos em Vila Velha está alinhada às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). Criado em 2018 pela Lei nº 13.614, o Pnatrans estabelece diretrizes para que Estados e municípios adotem ações voltadas à diminuição de acidentes, mortes e feridos no trânsito, em alinhamento com metas internacionais de segurança viária da ONU.
