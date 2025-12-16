Trânsito

Vila Velha instala 16 indicadores educativos de velocidade; veja locais

Segundo informado pela prefeitura, os equipamentos não aplicam multas aos motoristas

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 08:21

Sensor educativo de velocidade instalado em Vila Velha Crédito: Alberto Borém

A Prefeitura de Vila Velha iniciou, na segunda-feira (15), a instalação de 16 sensores educativos de velocidade em vias de grande fluxo do município. Segundo informado pela administração municipal, os equipamentos têm caráter exclusivamente educativo e não aplicam multas aos motoristas.

Os dispositivos exibem, em tempo real, a velocidade do veículo em uma tela, permitindo que o condutor confira se está acima do limite permitido e ajuste a condução. Ainda de acordo com a prefeitura, a proposta é incentivar que os motoristas se regulem e aumentar a atenção ao tráfego, especialmente em áreas com circulação intensa de veículos e pedestres.

Segundo a Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito, além de alertar os motoristas, os sensores vão coletar dados sobre o fluxo de veículos, horários de pico e o percentual de respeito aos limites de velocidade. Essas informações devem subsidiar ações educativas e operações da Guarda Municipal em pontos considerados críticos.

A escolha dos locais levou em conta estudos de acidentes e volume de tráfego, priorizando regiões onde o excesso de velocidade é uma preocupação recorrente.

Confira os pontos de instalação:

Av. Desembargador Augusto Botelho / Rua Castelo Branco, Praia da Costa

Av. Gil Veloso/ Rua Jofredo novais, Praia da Costa

Av. Castelo Branco / Rua Pastor Jonas Marques, Praia da Costa

Av Antônio Gil Veloso / Rua Diogenes Malacarne, Praia da Costa

Rua José Pena Medina / Rua Romero Botelho, Praia da Costa

Av. Jair Andrade / Rua Antônio Regis dos Santos, Itapuã

Rua Luiz Manoel Velos / Maria de Oliveira Mares Guia, Itaparica

Av. Estudante Jose Julio de Souza, Itaparica

Av. Saturnino Rangel Mauro / Rua Ibitirama, Itaparica

Av. Estudante Jose Julio de Souza / Rua Itaipava, Itaparica

Rua Ana Meroto Stefanon / Quinta Avenida, Cobilândia

Rua Quinze Novembro / Cabo Ailson Simões, Centro

Rua Rui Braga Ribeiro / Rua Guarajás, Soteco

Av. Vitória Régia, Santa Inês

Av Jucelino Kubscheck, Divino Espírito Santo

Av São Gabriel da Palha, Vale Encantado

Instalação está alinhada ao Pnatrans

A instalação desses equipamentos em Vila Velha está alinhada às diretrizes do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). Criado em 2018 pela Lei nº 13.614, o Pnatrans estabelece diretrizes para que Estados e municípios adotem ações voltadas à diminuição de acidentes, mortes e feridos no trânsito, em alinhamento com metas internacionais de segurança viária da ONU.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta