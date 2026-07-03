Começa júri de suspeito de matar dentista em Conceição da Barra

O suspeito de matar o dentista Edgleyson Abrão da Silva, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, senta no banco dos réus nesta sexta-feira (3). O julgamento de Almando Batista Vieira Junior pelo júri, acontece no Fórum Desembargador Santos Neves, em São Mateus.





O dentista, de 28 anos, foi encontrado morto em 20 de novembro de 2023, em uma área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra. Sete dias depois, Almado foi preso e confessou o crime na Delegacia de São Mateus, alegando que teria ocorrido após uma discussão com a vítima. No dia 29, a Justiça Estadual converteu a prisão em flagrante para preventiva.