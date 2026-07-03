AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Polícia
  • Começa júri de suspeito de matar dentista em Conceição da Barra
Norte do ES

Começa júri de suspeito de matar dentista em Conceição da Barra

Crime aconteceu em 2023. Familiares e amigos da vítima fizeram manifestação na porta do fórum, pedindo por justiça

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 16:45

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

03 jul 2026 às 16:45
O dentista Edgleyson foi assassinado há quase três anos, em novembro de 2023.
Quase três anos após assassinato do dentista Edgleyson Abrão, réu será julgado  Raphael Verly

O suspeito de matar o dentista Edgleyson Abrão da Silva, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, senta no banco dos réus nesta sexta-feira (3). O julgamento de Almando Batista Vieira Junior pelo júri, acontece no Fórum Desembargador Santos Neves, em São Mateus.


O dentista, de 28 anos, foi encontrado morto em 20 de novembro de 2023, em uma área de restinga na região de Meleiras, em Conceição da Barra. Sete dias depois, Almado foi preso e confessou o crime na Delegacia de São Mateus, alegando que teria ocorrido após uma discussão com a vítima. No dia 29, a Justiça Estadual converteu a prisão em flagrante para preventiva.

O réu chegou ao local do julgamento escoltado por policiais por volta de 8h30.
O réu Almando Batista Vieira Junior chegou ao local do julgamento escoltado por policiais Raphael Verly

De acordo com a denúncia do Ministério Público do ES, Almando responde por homicídio qualificado por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Além disso, responde por fraude processual, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo.


Em frente ao fórum, amigos e familiares de Edgleyson esperaram o ínicio do júri com faixas pedindo justiça. "Muita gente fala que quem mora na periferia não tem como crescer, ter uma faculdade. Ele [Edgleyson] conquistou e o rapaz [o réu] fez isso com ele. Queremos justiça", disse a amiga da vítima, Edneuza da Silva, em entrevista à TV Gazeta.

Cartazes feitos por familiares e amigos de Edgleyson Abrão da Silva pedem por justiça.
Cartazes feitos por familiares e amigos de Edgleyson Abrão da Silva pedem por justiça Raphael Verly

Higor Oliveira, advogado de defesa, alega que o acusado agiu em legítima defesa. "Com as provas que estão nos autos desde o começo, provaremos que ele agiu em legítima defesa. No local, no momento do crime, só estavam os dois. Então, tudo que foi falado e veiculado são falácias sem base legal", afirmou. 


Segundo o Ministério Público, estava prevista a escuta de três policiais civis, uma testemunha da defesa e a mãe do réu. Porém, a mãe teria passado mal e não compareceu ao fórum.  

Dentista foi morto com tiro dentro do carro

Veículo de dentista foi encontrado na região das Meleiras, em São Mateus
Veículo do dentista Edgleyson Abrão foi encontrado na região das Meleiras, em  Conceição da Barra Reprodução/Redes Sociais

O inquérito da Polícia Civil aponta que Edgleyson foi morto com um disparo na cabeça dentro de seu carro. O veículo foi encontrado carbonizado na região de Meleiras, em 19 de setembro de 2023. 


Em entrevista para a TV Gazeta em 2023, o pai do dentista, Edson da Silva, disse que seu filho e o acusado eram namorados e se relacionavam há cerca de um ano e meio quando o crime aconteceu. À Polícia Civil, o acusado teria falado em depoimento que a relação era de amizade, e não de namoro.

Veja Também 

Durante interdição, o DER-ES orienta motoristas a fazerem desvios e rotas alternativas.

Rodovia entre São Mateus e Guriri terá bloqueio total; veja desvios

Imagem de destaque

PM da reserva é preso após confusão em bar de Guriri, em São Mateus

Viaturas da Polícia Militar, PM

Após perseguição, homem é encontrado em forro de casa e preso em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Norte Região Norte do ES Conceição da Barra São Mateus ministério público Justiça Julgamento
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A ES Construção Brasil vai reunir 150 expositores de 8 a 10 de julho, no Pavilhão de Carapina
ES Construção 2026 projeta superar R$ 600 milhões em negócios
Imagem de destaque
Alongamento antes ou depois da musculação? Veja quando fazer e o que muda no treino
DHPP na Serra:
Homem é atacado com tesoura em frente a supermercado na Serra

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados