Homem é preso suspeito de matar cachorra do vizinho a pauladas na Serra

Um homem de 52 anos está preso suspeito de matar uma cachorra a pauladas e a enterrar em uma cova rasa em frente de casa. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra. O animal teria sido morto por ter comido algumas galinhas que o suspeito criava no quintal de casa. Segundo a TV Gazeta, o nome do suspeito é João Batista Ribeiro.
De acordo com informações divulgadas pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais recebeu a denúncia e enviou uma equipe para o local. Confirmado o caso, foi pedida a condução do homem à Polícia Civil.
"Encontramos marcas de sangue na rua e a cadela enterrada em uma cova rasa, na frente da casa do autor. Ele confessou o crime. Segundo ele, o motivo foi porque o animal teria comido algumas de suas galinhas. É inaceitável que casos de violência como esse continuem acontecendo no Estado"
Conforme apurado pela TV Gazeta, o João Batista Ribeiro acabou detido e levado para a Delegacia Regional da Serra. Na manhã desta sexta-feira (28), ele passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e foi encaminhado para um presídio. A cadela era vira-lata e pertencia a um vizinho.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar explicou que na tarde desta última quinta-feira, a corporação "foi acionada por um servidor da Assembleia Legislativa, pertencente à CPI dos maus-tratos aos animais, que relatou estar no bairro Lagoa de Jacaraípe, de onde teria recebido a denúncia de que um homem teria matado um cachorro a pauladas".
Uma equipe da PM foi enviada ao local, "onde encontrou o suspeito, que confessou ter matado o cachorro e enterrado em um lote na região, após ele ter matado uma galinha em seu quintal. O homem foi conduzido à Delegacia Regional da Serra", finalizou, em nota.
Já a Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito de 52 anos, após ser conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por maus-tratos do animal com o aumento de pena do resultado morte e já foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) confirmou que o homem deu entrada no Centro de Triagem de Viana na manhã desta sexta-feira e disse que não há registro anterior no sistema com relação ao suspeito.
Homem mata cachorra a pauladas e enterra animal em cova rasa
MAUS-TRATOS É CRIME
No ano passado, a Lei Federal 14.064 aumentou a pena para quem praticar qualquer ato de abuso ou maus-tratos contra cães e gatos. Desde a publicação do texto, em setembro, os autores estão sujeitos a uma pena que pode variar de dois a cinco anos de reclusão. Além de multa e proibição de guarda de animais.
DENUNCIE!
Se você presenciar algum fato que envolva maus-tratos contra os animais, deve acionar a Polícia Militar, se houver possibilidade de flagrante. Também é possível registrar uma informação ou suspeita pelo Disque-Denúncia (181) ou enviar um e-mail para a CPI dos Maus-tratos: [email protected].