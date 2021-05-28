AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Enterrada em cova rasa

Homem é preso suspeito de matar cachorra do vizinho a pauladas na Serra

Segundo informações da CPI dos Maus-Tratos Contra os Animais, ele teria matado a cadela ao ver que o animal comeu galinhas que criava no quintal; crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (27)

Publicado em 28 de Maio de 2021 às 09:34

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

28 mai 2021 às 09:34
Cachorro era vira-lata, pertencia a um vizinho, e era uma fêmea
Cachorra era vira-lata e pertencia a um vizinho Crédito: Divulgação | CPI dos Maus-Tratos
Um homem de 52 anos está preso suspeito de matar uma cachorra a pauladas e a enterrar em uma cova rasa em frente de casa. O crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra. O animal teria sido morto por ter comido algumas galinhas que o suspeito criava no quintal de casa. Segundo a TV Gazeta, o nome do suspeito é João Batista Ribeiro.
De acordo com informações divulgadas pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos Contra os Animais recebeu a denúncia e enviou uma equipe para o local. Confirmado o caso, foi pedida a condução do homem à Polícia Civil.
"Encontramos marcas de sangue na rua e a cadela enterrada em uma cova rasa, na frente da casa do autor. Ele confessou o crime. Segundo ele, o motivo foi porque o animal teria comido algumas de suas galinhas. É inaceitável que casos de violência como esse continuem acontecendo no Estado"
Janete de Sá - Deputada estadual pelo PMN e presidente da CPI dos Maus-Tratos
Conforme apurado pela TV Gazeta, o João Batista Ribeiro acabou detido e levado para a Delegacia Regional da Serra. Na manhã desta sexta-feira (28), ele passou por exames no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e foi encaminhado para um presídio. A cadela era vira-lata e pertencia a um vizinho.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Militar explicou que na tarde desta última quinta-feira, a corporação "foi acionada por um servidor da Assembleia Legislativa, pertencente à CPI dos maus-tratos aos animais, que relatou estar no bairro Lagoa de Jacaraípe, de onde teria recebido a denúncia de que um homem teria matado um cachorro a pauladas".
Uma equipe da PM foi enviada ao local, "onde encontrou o suspeito, que confessou ter matado o cachorro e enterrado em um lote na região, após ele ter matado uma galinha em seu quintal. O homem foi conduzido à Delegacia Regional da Serra", finalizou, em nota.
Já a Polícia Civil informou, em nota, que o suspeito de 52 anos,  após ser conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por maus-tratos do animal com o aumento de pena do resultado morte e já foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
A Secretaria Estadual de Justiça (Sejus) confirmou que o homem deu entrada no Centro de Triagem de Viana na manhã desta sexta-feira e disse que não há registro anterior no sistema com relação ao suspeito. 

Homem mata cachorra a pauladas e enterra animal em cova rasa

MAUS-TRATOS É CRIME

No ano passado, a Lei Federal 14.064 aumentou a pena para quem praticar qualquer ato de abuso ou maus-tratos contra cães e gatos. Desde a publicação do texto, em setembro, os autores estão sujeitos a uma pena que pode variar de dois a cinco anos de reclusão. Além de multa e proibição de guarda de animais.

DENUNCIE!

Se você presenciar algum fato que envolva maus-tratos contra os animais, deve acionar a Polícia Militar, se houver possibilidade de flagrante. Também é possível registrar uma informação ou suspeita pelo Disque-Denúncia (181) ou enviar um e-mail para a CPI dos Maus-tratos: [email protected].

Veja Também

Antes de idosa, outra queda de fio de energia matou cachorro em Vila Velha

Homem é detido após deixar cachorro preso fora de casa em Vila Velha

Mais de 100 animais disponíveis para adoção em Vila Velha; veja fotos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Cachorro Polícia Civil Serra Maus tratos Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Interdição altera trânsito no bairro Linhares V a partir de segunda-feira
Imagem de destaque
Justiça condena Flordelis a indenizar em R$ 200 mil pai e irmã de pastor morto em 2019
Fernando Cinelli, fundador e presidente da Apex
Presidente afastado da Apex diz que está dedicado a preservar a companhia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados