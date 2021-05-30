Delegado do ES é detido suspeito de receptação em rodovia do RJ

Um delegado da Polícia Civil do Espírito Santo foi conduzido à delegacia na tarde de sábado (29) por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) durante uma operação na rodovia RJ 124 (Via Lagos), em Rio Bonito, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. O delegado estava em um carro, com outro ocupante, e seguia com destino a Búzios.
Os agentes informaram que o delegado – que não teve o nome divulgado pela polícia – é suspeito de receptação, já que o carro que ele conduzia teria sido produto de estelionato.
Ainda segundo informações do G1 - Região dos Lagos, a polícia também encontrou maconha entre os pertences do motorista e do outro ocupante do veículo, que foi apreendido.
Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil capixaba confirmou ao fato, mas também não informou o nome do delegado. Em nota, a PC disse que "a Corregedoria da corporação está ciente dos fatos e providenciou o início das apurações da conduta do policial. As documentações oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) serão juntadas ao procedimento apuratório".
Correção
30/05/2021 - 4:12
Diferente do que foi publicado anteriormente, o termo correto é receptação, e não interceptação. A abordagem foi feita por agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), e não da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O título e o texto foram corrigidos.