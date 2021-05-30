Delegado do ES é detido suspeito de receptação em rodovia do RJ

Delegacia de Rio Bonito, para onde delegado do ES foi encaminhado Crédito: Reprodução/Google Street View

Os agentes informaram que o delegado – que não teve o nome divulgado pela polícia – é suspeito de receptação, já que o carro que ele conduzia teria sido produto de estelionato.

Ainda segundo informações do G1 - Região dos Lagos, a polícia também encontrou maconha entre os pertences do motorista e do outro ocupante do veículo, que foi apreendido.

Demandada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil capixaba confirmou ao fato, mas também não informou o nome do delegado. Em nota, a PC disse que "a Corregedoria da corporação está ciente dos fatos e providenciou o início das apurações da conduta do policial. As documentações oficiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) serão juntadas ao procedimento apuratório".