Caminhão pega fogo no acostamento da BR 101, em Guarapari

Um caminhão pegou fogo no quilômetro 322 da BR 101, em Guarapari, na tarde desta sábado (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio atingiu apenas o caminhão e não há nenhum outro veículo envolvido na ocorrência. A PRF explicou ainda que o veículo está no acostamento da rodovia. Uma faixa chegou a ser interditada, mas, no momento, não há mais bloqueio na pista.
Também segundo a PRF, ninguém ficou ferido. O caminhão está no sentido Guarapari para Viana, então os motoristas que trafegam pela rodovia devem tomar cuidado com a fumaça na pista. O Corpo de Bombeiros está no local para controlar as chamas.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros para saber se o fogo já foi controlado e aguarda resposta. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.