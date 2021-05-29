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Incêndio

Caminhão pega fogo no acostamento da BR 101, em Guarapari

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio começou no próprio caminhão e não envolveu outros veículos; ninguém ficou ferido

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 14:42

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

29 mai 2021 às 14:42
Viatura da PRF
PRF atendeu ocorrência envolvendo incêndio em caminhão Crédito: Divulgação/PRF
Um caminhão pegou fogo no quilômetro 322 da BR 101, em Guarapari, na tarde desta sábado (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o incêndio atingiu apenas o caminhão e não há nenhum outro veículo envolvido na ocorrência. A PRF explicou ainda que o veículo está no acostamento da rodovia. Uma faixa chegou a ser interditada, mas, no momento, não há mais bloqueio na pista. 
Também segundo a PRF, ninguém ficou ferido. O caminhão está no sentido Guarapari para Viana, então os motoristas que trafegam pela rodovia devem tomar cuidado com a fumaça na pista. O Corpo de Bombeiros está no local para controlar as chamas.
A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros para saber se o fogo já foi controlado e aguarda resposta. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.

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