Carro capota em viaduto na rodovia Darly Santos em Vila Velha

Um veículo capotou no viaduto do Atacadão, localizado na rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O acidente foi registrado por leitores da Gazeta no final da tarde desta quinta-feira (27). Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o motorista teria perdido o controle da direção.
Ainda de acordo com informações repassadas pela Guarda, o motorista não teve ferimentos e ficou no local aguardando a chegada de um guincho. Equipes da Guarda estão no local e auxiliam no tráfego de veículos.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Militar sobre a ocorrência, entretanto, a corporação afirmou que não foi acionada para o acidente.