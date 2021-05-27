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Acidente

Carro capota em viaduto na rodovia Darly Santos em Vila Velha

Acidente ocorreu no viaduto do Atacadão. Segundo informações repassadas pela Guarda Municipal, o motorista teria perdido o controle da direção, mas não se feriu

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 18:26

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 mai 2021 às 18:26
Carro capota na Darly Santos
Caro capota no viaduto do Atacadão, localizado na rodovia Darly Santos, em Vila Velha Crédito: Reprodução/ Leitor
Um veículo capotou no viaduto do Atacadão, localizado na rodovia Darly Santos, em Vila Velha. O acidente foi registrado por leitores da Gazeta no final da tarde desta quinta-feira (27). Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, o motorista teria perdido o controle da direção. 
Ainda de acordo com informações repassadas pela Guarda, o motorista não teve ferimentos e ficou no local aguardando a chegada de um guincho. Equipes da Guarda estão no local e auxiliam no tráfego de veículos. 
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Militar sobre a ocorrência, entretanto, a corporação afirmou que não foi acionada para o acidente. 

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