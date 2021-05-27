Motociclista é atropelado por caminhão, cai em barranco e sai ileso na BR 101

Anderson escapou sem nenhum ferimento depois dele ser atropelado e arrastado por um caminhão na BR 101 Crédito: Diony Silva

Foi por muito pouco que o mecânico de manutenção Anderson Pereira Cerutti escapou de ter se ferido com gravidade em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava – uma Honda Biz – e um caminhão-baú carregado com maçãs. Nas palavras dele, uma intervenção divina o salvou na manhã desta quinta-feira (27) na BR 101 , em Guarapari

Por volta das 6 horas, ele trafegava de moto no sentido Alfredo Chaves – Guarapari em direção à oficina onde trabalha, que fica bem próximo do local do acidente. O trecho é conhecido como "reta grande", na altura do quilômetro 346 da BR 101.

Ao notar que outro veículo pesado fazia um retorno à frente, Anderson reduziu a velocidade e, em seguida, parou a moto. Atrás dele, uma carreta que vinha em velocidade constante não conseguiu reduzir e, para não bater contra a fila de carros e causar um engavetamento ou um acidente de grandes proporções, jogou o veículo para o acostamento, justamente onde estava o motociclista. Ele escapou após ser arrastado pelo caminhão e cair em um barranco – o veículo tombou, passando por cima dele e caindo do outro lado.

Veja o relato do mecânico em entrevista ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta, que passou pelo local um pouco após ocorrer o acidente.

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"Eu vinha de Alfredo Chaves para Guarapari trabalhar e, na altura do Posto Floresta, vi que tinha uma carreta entrando e o trânsito estava lento. Vim freando a moto, fui parando e a fila (de carros) também parou. Como Deus é bom demais, na hora eu dei uma olhadinha para trás e vi que vinha um caminhão no mesmo sentido que o meu. Percebi que não ia dar tempo dele parar porque o motorista não tinha visto que a fila estava parada", detalhou Anderson.

O mecânico continuou, explicando que jogou a moto para o acostamento, mas como o caminhão seguia em constante velocidade, não conseguiu frear a tempo. "Fui arrastado com a moto debaixo do carro (carreta), até que ele veio a tombar. Graças a Deus tinha um barranco onde está a obra. Eu caí ali e depois o caminhão caiu por cima de mim e não me machucou. Graças a Deus, apenas bens materiais mesmo", finalizou.

SEM FERIMENTOS

De forma quase inexplicável, Anderson escapou sem sofrer nenhum tipo de ferimento, nem mesmo arranhões ou escoriações. Já a moto dele ficou bastante danificada após ser arrastada por metros pelo caminhão – que havia saído de Cachoeiro de Itapemirim para Vitória, onde a carga de maçãs seria descarregada.

"Sou mecânico e trabalho aqui perto, a 100 metros. Eu estava chegando no meu trabalho. Já o motorista do caminhão se machucou, coitado. Vi que ele teve uns machucados na cabeça, mas passa bem. Levaram ele para o hospital", complementou o mecânico.

A moto do mecânico ficou danificada após a pancada do caminhão Crédito: Diony Silva

OBRAS DE DUPLICAÇÃO

O trecho onde a colisão ocorreu passa por obras de duplicação da BR 101 e, por conta das intervenções, existe um desnível acentuado superior a um metro de altura em alguns pontos entre a pista e a margem da mesma. Na pista, ficaram marcas dos pneus na frenagem brusca, ainda assim o veículo não parou.

Após bater e arrastar a moto, o caminhão-baú carregado com maçãs tombou na área onde será feita a duplicação da BR 101 Crédito: Diony Silva

Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e controlou o fluxo na BR 101, que não chegou a ser interrompido, porém, ficou lento no trecho. Já a Eco101, concessionária da via e responsável pela duplicação em todo o trecho da rodovia no Espírito Santo , enviou um guincho para fazer a remoção do caminhão, que ficou tombado na área onde é feita a preparação do terreno que receberá os novos pavimentos.