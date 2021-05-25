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Homem é flagrado andando pelado pela BR 101 em Guarapari

O homem foi visto, completamente nu, andando próximo à entrada da comunidade Cachoeirinha, em Guarapari, por volta das 12h desta segunda-feira (24)

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 22:32

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

24 mai 2021 às 22:32
Homem é visto andando nu pela BR 101 em Guarapari
Homem é visto andando nu pela BR 101 em Guarapari Crédito: Leitor/A Gazeta
Um homem foi visto andando completamente nu em um trecho da BR 101, próximo à entrada da comunidade Cachoeirinha, em Guarapari,  por volta das 12h desta segunda-feira (24). A cena chamou a atenção e foi registrada por quem passou pela rodovia nesse horário.
Segundo o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, concessionária responsável pela via, foi aberto um chamado através do Corpo de Bombeiros relatando que uma pessoa andava nua próximo ao km 335 da rodovia federal. A viatura da rota foi acionada e fez uma varredura na região, mas o homem não foi localizado.
Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que também foi acionada, mas o trecho por onde o homem andava era de responsabilidade da Polícia Militar, às proximidades do trevo de Guarapari.
A reportagem de A Gazeta demandou os Bombeiros e a PM para falar sobre o atendimento à ocorrência. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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