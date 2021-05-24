Câmeras flagram carreta desgovernada e sem freio em Mantenópolis

Uma carreta perdeu o freio e seguiu desgovernada pela Avenida Presidente Vargas, no Centro de Mantenópolis, por volta das 14h40 desta segunda-feira (24).
Câmeras de videomonitoramento registraram o momento em que a carreta seguia em alta velocidade pelo Centro da cidade, sem conseguir parar. O veículo chega a passar bem perto de um carro de autoescola e passa próximo a um posto de combustíveis, assustando frentistas. Veja o vídeo:
Segundo informações da Polícia Militar, a carreta percorreu toda a avenida até parar em uma estrada de chão. Ninguém ficou ferido.