Festa clandestina é interrompida e organizador é preso por tráfico

Cerca de 60 pessoas que estavam na festa foram identificadas e vão responder por crime de descumprimento de medida sanitária

Outras 60 pessoas que estavam no local também foram identificadas e vão responder por crime de descumprimento de medida sanitária. A festa foi planejada de maneira sigilosa, mas acabou descoberta pela equipe de inteligência da Polícia Militar. Durante a abordagem, os policiais disseram ter encontrado grande quantidade de drogas no local.