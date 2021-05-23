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Em Rio Bananal

Festa clandestina é interrompida e organizador é preso por tráfico

Segundo a PM, evento desrespeitava medidas sanitárias. Na abordagem, foram encontradas drogas e o responsável pelo evento, com passagem pela polícia, foi preso

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 17:33

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

23 mai 2021 às 17:33
Cerca de 60 pessoas que estavam na festa foram identificadas e vão responder por crime de infração de medida sanitária
Cerca de 60 pessoas que estavam na festa foram identificadas e vão responder por crime de descumprimento de medida sanitária Crédito: Divulgação/PM
Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar no Norte do Estado encerrou uma festa clandestina que acontecia em um sítio de Rio Bananal no último sábado (22). A cidade está em risco moderado de contágio por Covid-19 e proíbe a realização de shows e eventos com mais de 300 pessoas. O organizador da festa, Pedro Henrique Rigo Pianzola, foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas e descumprimento de medida sanitária.
Outras 60 pessoas que estavam no local também foram identificadas e vão responder por crime de descumprimento de medida sanitária. A festa foi planejada de maneira sigilosa, mas acabou descoberta pela equipe de inteligência da Polícia Militar. Durante a abordagem, os policiais disseram ter encontrado grande quantidade de drogas no local.
Pedro Henrique foi levado para a delegacia regional de Linhares. Ele já tinha passagem pela polícia por furto. Em julho do ano passado, ele havia sido preso por furtar R$ 190 mil da loja em que trabalhava. Na época, durante interrogatório, ele confessou o crime. Parte do dinheiro, cerca de R$ 105 mil, foi encontrada pelos policiais. O jovem também havia comprado um veículo, avaliado em R$ 90 mil, com o produto do crime.
O caso seguirá sob investigação na Delegacia de Polícia de Rio Bananal. A população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br

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