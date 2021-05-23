Covid-19: operação encerra festa com 500 pessoas em Jardim Camburi

Imagens captadas durante a operação mostram aglomeração na porta do estabelecimento e frequentadores sem máscara Crédito: Gabriel Weneck/PMV

Uma festa com mais de 500 pessoas em um bar localizado em Jardim Camburi, Vitória , foi encerrada na noite do último sábado (22) durante uma operação realizada por equipes da prefeitura da Capital, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a Prefeitura de Vitória , o estabelecimento funcionava sem os alvarás necessários do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Os fiscais também constataram o descumprimento das normas sanitárias para frear a propagação do novo coronavírus , como o distanciamento social e o uso de máscara.

Operação em Vitória encerra festa com mais de 500 pessoas

Equipamentos de som foram apreendidos no bar. Os responsáveis multados em cerca de R$ 10 mil e vão responder por crime contra a saúde pública, por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

A operação também fiscalizou locais nos bairros Jardim da Penha, Maruípe, Jucutuquara, Praia do Canto e Pontal de Camburi. Participaram da ação a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), equipes do Disque-Silêncio, equipes da Vigilância Sanitária, a Guarda Civil Municipal de Vitória, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.