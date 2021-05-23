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Aglomeração e falta de máscara

Covid-19: operação encerra festa com 500 pessoas em Jardim Camburi

Evento, em estabelecimento fechado, reunia mais de 500 pessoas, grande parte delas sem máscaras. Vitória está em risco moderado de contágio para o novo coronavírus
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

23 mai 2021 às 11:57

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 11:57

Imagens captadas durante a operação mostram aglomeração dentro do estabelecimento e frequentadores sem máscara
Imagens captadas durante a operação mostram aglomeração na porta do estabelecimento e frequentadores sem máscara Crédito: Gabriel Weneck/PMV
Uma festa com mais de 500 pessoas em um bar localizado em Jardim Camburi, Vitória, foi encerrada na noite do último sábado (22) durante uma operação realizada por equipes da prefeitura da Capital, da Guarda Municipal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
De acordo com a Prefeitura de Vitória, o estabelecimento funcionava sem os alvarás necessários do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária. Os fiscais também constataram o descumprimento das normas sanitárias para frear a propagação do novo coronavírus, como o distanciamento social e o uso de máscara.

Operação em Vitória encerra festa com mais de 500 pessoas

Equipamentos de som foram apreendidos no bar. Os responsáveis multados em cerca de R$ 10 mil e vão responder por crime contra a saúde pública, por infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.
Vitória está no risco moderado de contágio da Covid-19, e festas desse porte ainda não estão autorizadas, conforme as orientações da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). Para cidades nesse patamar de classificação no Mapa de Risco, é permitida a abertura de bares de segunda-feira a sábado, até às 22h, e aos domingos até às 16h. A realização de shows é proibida.
A operação também fiscalizou locais nos bairros Jardim da Penha, Maruípe, Jucutuquara, Praia do Canto e Pontal de Camburi. Participaram da ação a Secretaria de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), equipes do Disque-Silêncio, equipes da Vigilância Sanitária, a Guarda Civil Municipal de Vitória, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
A Capital tem, desde o início da pandemia, 50.416 casos confirmados de Covid-19 e 1.140 mortos devido à doença provocada pelo novo coronavírus.

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