Covid-19: Vitória abre 1.600 vagas para segunda dose da Astrazeneca

A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) vai abrir 1.600 novas vagas neste sábado (22), às 10 horas, para idosos com idade entre 80 e 89 anos e trabalhadores da saúde tomarem a segunda dose da vacina Astrazeneca contra a Covid-19.
As novas doses são voltadas para quem recebeu a primeira dose do imunizante até o dia 8 de março. O agendamento deverá ser feito no site da prefeitura por meio deste link ou do aplicativo Vitória Online.
A vacinação será realizada na segunda (24) e terça-feira (25), na Loja Maçônica, em Bento Ferreira, e na quarta-feira (26), na Igreja Batista de Jardim da Penha.