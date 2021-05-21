ES espera iniciar a vacinação de pessoas entre 20 e 30 anos em outubro

Com um ritmo de vacinação contra a Covid-19 abaixo do desejado, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse em coletiva de imprensa virtual realizada na manhã desta sexta-feira (21) que a pasta espera iniciar a imunização de pessoas do grupo entre 20 e 30 anos no mês de outubro deste ano.
Para isso ocorrer, entretanto, ele destaca ser preciso que a capacidade de produção de doses no país seja ampliada – atualmente está paralisada por falta de ingrediente ativo produzido na China. Além disso, até outubro, o Estado espera já ter avançado nas negociações próprias com os demais fabricantes, o que pode ampliar a oferta e variedade de vacinas no Espírito Santo.
"Para o último quadrimestre do ano, a intenção da Sesa é já chegar com a vacinação para pessoas com idades entre 20 e 30 anos, mas condicionando a mais disponibilidade de vacinas pelas quais o governo do Estado já negocia a compra. Existe a expectativa também da aprovação das vacinas da Índia (Covaxin) e da Sputnik (Rússia) já em junho para que entrem no PNI (Plano Nacional de Imunização). O total de vacinas indianas poderia ser de 20 milhões para todo o Brasil, já agilizadas pelo Ministério da Saúde", pontuou Nésio.
NEGOCIAÇÕES PARA OUTRAS VACINAS
Paralelamente às doses remetidas pelo Ministério da Saúde, há meses o Estado demonstra iniciativa em negociar por imunizantes de mais frentes. O próprio governador Renato Casagrande já falou sobre essa expectativa anteriormente, mas reiterando que a possibilidade de compra pelo Estado ou os consórcios formados dependem da liberação por parte dos órgãos competentes.
Atualmente, três tipos de vacina são aplicadas na população capixaba: Coronavac, Astrazeneca e Pfizer.