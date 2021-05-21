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Expectativa da Sesa

ES espera iniciar a vacinação de pessoas entre 20 e 30 anos em outubro

Com um cenário mais otimista para a produção e aprovação de novas vacinas, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse em coletiva acreditar que o grupo possa já ser imunizado nos últimos meses do ano

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 12:40

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 mai 2021 às 12:40
Doses da vacina contra o covid-19 Covaxin desenvolvida na Índia pelo laboratório Bharat Biotech
A vacina indiana Covaxin tem possibilidade de ser aprovada em junho. País já tem cerca de 20 milhões de doses em acordo selado Crédito: Isaac Fontana/FramePhoto/Folhapress
Com um ritmo de vacinação contra a Covid-19 abaixo do desejado, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, disse em coletiva de imprensa virtual realizada na manhã desta sexta-feira (21) que a pasta espera iniciar a imunização de pessoas do grupo entre 20 e 30 anos no mês de outubro deste ano.
Para isso ocorrer, entretanto, ele destaca ser preciso que a capacidade de produção de doses no país seja ampliada – atualmente está paralisada por falta de ingrediente ativo produzido na China. Além disso, até outubro, o Estado espera já ter avançado nas negociações próprias com os demais fabricantes, o que pode ampliar a oferta e variedade de vacinas no Espírito Santo.

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"Para o último quadrimestre do ano, a intenção da Sesa é já chegar com a vacinação para pessoas com idades entre 20 e 30 anos, mas condicionando a mais disponibilidade de vacinas pelas quais o governo do Estado já negocia a compra. Existe a expectativa também da aprovação das vacinas da Índia (Covaxin) e da Sputnik (Rússia) já em junho para que entrem no PNI (Plano Nacional de Imunização). O total de vacinas indianas poderia ser de 20 milhões para todo o Brasil, já agilizadas pelo Ministério da Saúde", pontuou Nésio.

NEGOCIAÇÕES PARA OUTRAS VACINAS

Paralelamente às doses remetidas pelo Ministério da Saúde, há meses o Estado demonstra iniciativa em negociar por imunizantes de mais frentes. O próprio governador Renato Casagrande já falou sobre essa expectativa anteriormente, mas reiterando que a possibilidade de compra pelo Estado ou os consórcios formados dependem da liberação por parte dos órgãos competentes.
O governador Renato Casagrande durante ato simbólico de vacinação dos professores do ES
Casagrande está à frente das negociações pelo Estado para a compra individualizada de imunizantes contra a covid-19 Crédito: Hélio Filho | Secom ES
Atualmente, três tipos de vacina são aplicadas na população capixaba: Coronavac, Astrazeneca e Pfizer

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