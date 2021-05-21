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Segunda dose

Vila Velha: nova plataforma ajuda a encontrar nome na lista de espera da Coronavac

O município afirma que não haverá ligações e, uma vez que o nome estiver na lista do site, a pessoa deve comparecer ao local de vacinação no dia e hora anunciados

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 07:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 07:42
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento
A Defensoria Pública está recebendo denúncias de problemas com a vacinação ou com o processo de agendamento Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Vila Velha: nova plataforma ajuda a encontrar nome na lista de espera da Coronavac
O morador de Vila Velha agora pode consultar pela internet se o nome está na lista de espera para a segunda dose da vacina contra Covid-19. No site, basta digitar o nome completo que aparecerá o local e hora em que a pessoa será imunizada.
De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a nova plataforma foi criada para dar mais transparência e agilidade nas buscas pelos nomes das pessoas que estão na lista para receber a segunda dose da Coronavac.
O município afirma que não haverá ligações e, uma vez que o nome estiver na lista do site, a pessoa deve comparecer ao local de vacinação no dia e hora anunciados. É necessário levar documento com foto e comprovante da primeira dose.
Segundo a prefeitura, neste momento, são contemplados com a segunda dose moradores de Vila Velha que receberam a primeira dose da vacina entre os dias 1º e 9 de abril. Se a pessoas estiver dentro desse período de imunização e não encontrar o seu nome no site, deverá mandar e-mail com o comprovante da primeira dose para [email protected].
A lista no site será atualizada à medida em que o município receber novas doses da Secretaria Estadual de Saúde.

APOIO DA MARINHA

No quesito imunização, a partir deste sábado (22), Vila Velha vai contar com a colaboração da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espirito Santo (Eames), que vai organizar e administrar as aplicações das vacinas.

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