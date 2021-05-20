A vacina de Oxford/AstraZeneca é um dos imunizantes usados no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - ES quer vacinar população com mais de 55 anos até junho

A possibilidade foi discutida durante uma reunião realizada nesta quinta-feira (20) entre o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde , Arnaldo de Medeiros, e os coordenadores do Plano Nacional de Imunização (PNI). O secretário de Estado da Saúde (Sesa), Nésio Fernandes, foi um dos participantes do encontro virtual. Uma definição pode ser apresentada em 10 dias.

Em entrevista à rádio CBN Vitória (92,5 FM) nesta quinta-feira (20), Nésio explicou que a intenção do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) é avançar na ampliação da vacinação por idades preservando o percentual de doses para os grupos prioritários.

"A lentidão do processo de imunização está relacionada não somente à distribuição das doses de vacina, mas ao fato de que nós entramos numa população-alvo que exige laudos e uma série de extratos. É uma vacinação mais demorada e que ela tem geralmente uma adesão prejudicada em um curto espaço de tempo em que já poderia ter vacinado amplas populações", disse.

Nésio afirma que a ideia não altera nem modifica o que preconiza o PNI, mas define a reserva proporcional para atender a população em geral. Segundo ele, o país vive a retomada das atividades econômicas e neste cenário, na avaliação dele, a "classe trabalhadora precisa ser vacinada, não somente as atividades prioritárias que já foram definidas pelo governo federal . De acordo com ele, aproximadamente 90% dos óbitos provocados pela Covid-19 acometem pessoas com mais de 40 anos.

"[Vacinar pessoas] Com mais de 55 será possível. Caso a proposta seja aprovada e publicada, a gente pode ter a expectativa de concluir o público de 55 a 59 anos, e avançar para o grupo de 50 a 54 anos também ainda no mês de junho. O Plano prevê imunizar todo mundo com mais de 18 anos e essa é uma agenda que ainda tem muitas oportunidades para o segundo semestre deste ano", enfatiza.