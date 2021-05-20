Covid-19: Vitória vai abrir agendamento para segunda dose da Astrazeneca

A Prefeitura de Vitória vai abrir 1.000 vagas para aplicação da segunda dose da Astrazeneca

Além da possibilidade de atender à população que precisa completar o ciclo de imunização com a segunda dose, porque já superou os 28 dias de intervalo previstos entre às duas doses, as remessas vão servir para expandir a vacinação a outros públicos.