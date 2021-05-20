A Prefeitura de Vitória vai abrir 1.000 vagas para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em idosos com idade entre 80 e 89 anos e trabalhadores da saúde. As vagas estarão disponíveis a partir das 10h desta sexta-feira (21) para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 8 de março.
A marcação da aplicação da vacina deverá ser feita através do site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. A imunização será realizada neste sábado (22), na quadra da Associação de Moradores de Bairro República e na unidade de saúde do bairro Jardim Camburi.
Covid-19 - Vitória vai abrir agendamento para segunda dose da Astrazeneca
ESTADO RECEBEU 191 MIL DOSES
O Espírito Santo recebeu um total de 191.340 doses de vacinas contra a Covid-19 até esta terça-feira (18). No total, foram 99.600 doses da vacina da Coronavac e 77.700 unidades do imunizante da Astrazeneca, além de 14.040 ampolas da Pfizer. Com isso, a expectativa é reduzir a fila dos que aguardam a segunda dose da Coronavac, ainda atrasada para mais de 50 mil pessoas no Estado.
Além da possibilidade de atender à população que precisa completar o ciclo de imunização com a segunda dose, porque já superou os 28 dias de intervalo previstos entre às duas doses, as remessas vão servir para expandir a vacinação a outros públicos.