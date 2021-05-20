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Vacinação

Covid-19: Vitória vai abrir agendamento para segunda dose da Astrazeneca

Vagas estarão disponíveis a partir desta sexta-feira (21) para idosos com idade entre 80 e 89 anos e trabalhadores da saúde que tomaram a primeira dose até 8 de março

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 17:42

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 mai 2021 às 17:42
Vacina de Oxford
A Prefeitura de Vitória vai abrir 1.000 vagas para aplicação da segunda dose da Astrazeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura de Vitória vai abrir 1.000 vagas para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca em idosos com idade entre 80 e 89 anos e trabalhadores da saúde. As vagas estarão disponíveis a partir das 10h desta sexta-feira (21) para aqueles que receberam a primeira dose até o dia 8 de março.
A marcação da aplicação da vacina deverá ser feita através do site da Prefeitura de Vitória ou pelo aplicativo Vitória Online. A imunização será realizada neste sábado (22), na quadra da Associação de Moradores de Bairro República e na unidade de saúde do bairro Jardim Camburi.
Covid-19 - Vitória vai abrir agendamento para segunda dose da Astrazeneca

ESTADO RECEBEU 191 MIL DOSES

O Espírito Santo recebeu um total de 191.340 doses de vacinas contra a Covid-19 até esta terça-feira (18). No total, foram 99.600 doses da vacina da Coronavac e 77.700 unidades do imunizante da Astrazeneca, além de 14.040 ampolas da Pfizer. Com isso, a expectativa é reduzir a fila dos que aguardam a segunda dose da Coronavac, ainda atrasada para mais de 50 mil pessoas no Estado. 
Além da possibilidade de atender à população que precisa completar o ciclo de imunização com a segunda dose, porque já superou os 28 dias de intervalo previstos entre às duas doses, as remessas vão servir para expandir a vacinação a outros públicos.

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