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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.420 mortes e passa de 466 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 49 mortes e 1.987 novos casos nas últimas 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2021 às 16:55

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 16:55

Coronavírus
Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik
Mais 49 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quinta-feira (20). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.420. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.987 novos casos, chegando a 466.240 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 59.841. Vila Velha aparece em segundo, com 57.621 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.111) e Cariacica (36.344). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.570 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.949), em Vila Velha. 
Até esta quinta-feira (20), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 437.961, sendo 1.519 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 861.536 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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