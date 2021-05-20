Coronavírus: ES registra 10.420 mortes e passa de 466 mil casos

Coronavírus segue infectando muitas pessoas no Brasil Crédito: Freepik

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.987 novos casos, chegando a 466.240 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 59.841. Vila Velha aparece em segundo, com 57.621 confirmações da doença, seguido por Vitória (50.111) e Cariacica (36.344).

No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.570 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.949), em Vila Velha.

Até esta quinta-feira (20), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 437.961, sendo 1.519 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.