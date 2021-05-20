Vitória abre 500 vagas para vacinar pessoas com comorbidades e gestantes

Pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas podem agendar a vacina Crédito: Márcia Leal/PMCI

500 vagas para vacinar pessoas com comorbidades na faixa etária de 30 a 59 anos, gestantes e puérperas – que estão no pós-parto – contra a Mais– que estão no pós-parto – contra a Covid-19 são disponibilizadas em Vitória . O agendamento pode ser feito a partir das 17h desta quinta-feira (20), por meio do site da Prefeitura de Vitória. Basta acessar o link ou o aplicativo Vitória Online.

A vacinação será realizada nesta sexta-feira (21), na Loja Maçônica, em Bento Ferreira.

LAUDO MÉDICO

A vacinação das pessoas com comorbidades começou neste mês e, para garantir a dose, é preciso apresentar um documento de identificação com foto, e mais o laudo médico, ou a prescrição médica, ou ainda a declaração do enfermeiro do serviço de saúde onde o paciente faz o tratamento.

Vale lembrar que os municípios estão organizando a imunização desse público-alvo por faixa etária: 50 a 59 anos, 40 a 49 anos, 30 a 39 anos, e 18 a 29 anos. À medida que o governo federal envia novas doses para o Espírito Santo, a Sesa faz a distribuição proporcional à população estimada do grupo prioritário de cada cidade.

Assim como as pessoas com comorbidades, a Sesa ressalta que as gestantes também deverão apresentar um comprovante de sua condição, com um exame laboratorial ou clínico. As grávidas com doenças pré-existentes terão prioridade na vacinação. As puérperas (mulheres no pós-parto) também são público-alvo.

O governo do Estado ampliou a abrangência da vacinação para as pessoas com hipertensão. No plano original, seriam atendidos apenas os pacientes com quadros mais graves, mas uma nova nota técnica da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) estende a todos os hipertensos o direito de se vacinar contra a Covid-19.

Quanto ao HIV: também houve mudança no plano de vacinação para pessoas com o vírus da Aids e, agora, todos que testaram positivo para a doença podem ser imunizados contra a Covid-19. Antes, havia a necessidade de um laudo com contagem de células CD4.

Podem se vacinar os pacientes recém-diagnosticados ou que encerraram quimioterapia ou radioterapia nos últimos seis meses. Também são beneficiados com o imunizante, os que têm neoplasia hematológica (linfoma, leucemia ou mieloma), independentemente da data de conclusão do tratamento.

A depressão é uma doença mental, e não uma deficiência mental. Portanto, não é contemplada no critério de pessoas com "síndromes que desencadeiam a deficiência intelectual/mental". Neste caso, nem mesmo se trata de uma comorbidade, mas de uma deficiência.

Quanto às doenças respiratórias, só entra para o critério de vacinação quem tem asma em um nível mais severo, prevista na comorbidade "pneumopatia crônica grave". São assim classificados os asmáticos que se utilizam de corticoides sistêmicos (por via oral ou intravenosa), ou já tiveram internação prévia por crise asmática. Não é o caso das pessoas que usam apenas bombinhas (corticoide inalatório).

PFIZER PODE IR PARA PESSOAS COM COMORBIDADES

Com a baixa procura de grávidas e puérperas pela vacina da Pfizer, as doses podem ser aplicadas no grupo de pessoas com comorbidades em Linhares, Colatina, Aracruz e Cachoeiro. A medida deve ser tomada para evitar um possível descarte dos imunizantes. Após estarem em temperatura positiva, as vacinas possuem cinco dias para serem aplicadas e o prazo termina nesta sexta-feira (21).