A vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva

A orientação para que as grávidas, imunizadas com a vacina Astrazeneca contra a Covid-19 , devam esperar o final da gestação para tomar a segunda dose pode ser alterada. De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, nos próximos 90 dias novas orientações podem vir do Ministério da Saúde.

Em entrevista para a CBN Vitória na manhã desta quinta-feira (20), Nésio relata que já há estudos avaliando a possibilidade de que as grávidas possam vir a ser imunizadas com a segunda dose de outro fabricante. “Precisam ser concluídos, garantindo a segurança para que seja completada a imunização com vacina de outro fabricante”, explica.

Your browser does not support the audio element. 2ª dose de Astrazeneca após o parto pode ser revista, diz secretário no ES

Até que isto ocorra, destacou, a orientação do Ministério da Saúde para as gestantes que foram imunizadas com a primeira dose da Astrazenca é para que a segunda dose só seja aplicada ao fim da gestação e do período puerpério ( até 45 dias pós-parto) para completar o esquema vacinal com o mesmo imunizante.

Nésio Fernandes destacou que apesar da espera, a primeira dose da vacina da Astrazenca vai ajudar a dar uma proteção para as grávidas. “É uma das melhores vacinas do mundo, e de fato, com a primeira dose as grávidas alcançam uma eficácia superior do que com as duas doses da Coronavac. A primeira dose já vai garantir a gestante, neste momento critico da situação da doença no Estado, uma proteção satisfatória”, explicou o secretário.

Ele lembrou ainda que nos próximos meses o país já deverá ter uma cobertura vacinal mais ampla, resultado das pessoas que já foram imunizadas, o que também ajuda a favorecer a proteção das grávidas até que possam tomar uma segunda dose do imunizante.

SUSPENSÃO DA ASTRAZENECA