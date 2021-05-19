Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Grávida que tomou AstraZeneca deve ter 2ª dose só 45 dias após parto
Covid-19

Grávida que tomou AstraZeneca deve ter 2ª dose só 45 dias após parto

A orientação consta em uma nota técnica do Ministério da Saúde, publicada nesta quarta (19); Anvisa havia orientado a suspensão da aplicação da vacina em gestantes
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 mai 2021 às 20:19

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 20:19

Vacina de Oxford
Gestantes que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca devem esperar 45 dias para segunda dose Crédito: Carlos Alberto Silva
Gestantes que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 devem aguardar até o fim da gestação e do puerpério (ou seja, até 45 dias após o parto) para completar o esquema vacinal com a segunda dose. A orientação consta de nota técnica divulgada nesta quarta-feira (19) pelo Ministério da Saúde.
A medida ocorre após Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) orientar a suspensão temporária da aplicação da vacina da AstraZeneca em gestantes e puérperas no país.
A orientação da agência foi tomada após a morte de uma gestante do Rio de Janeiro que havia tomado a vacina e teve caso suspeito de síndrome de trombose com trombocitopenia, extremamente raro, e cuja relação com a vacina é investigada.

Veja Também

Confira o calendário de vacinação para grávidas e puérperas nas cidades do ES

Com a suspensão, a vacinação de gestantes que ainda não tinham recebido as doses passou a ocorrer no país com o uso de imunizantes da Pfizer e do Butantan. Também ficou restrita a gestantes com doenças preexistentes. Havia dúvidas, porém, sobre qual seria a orientação da Saúde para as gestantes que já haviam recebido a primeira dose da AstraZeneca.
Segundo o ministério, até o dia 10 de maio, mais de 15 mil grávidas foram vacinadas com esse imunizante da AstraZeneca no Brasil. Não há informações sobre outros casos de eventos adversos.
Em nota, porém, a pasta orienta que gestantes e puérperas que já receberam a vacina da AstraZeneca procurem atendimento médico imediato se apresentarem, nos 4 a 28 dias seguintes à vacinação, algum efeito colateral.
Entre eles estão falta de ar, dor no peito, inchaço nas pernas, dor abdominal persistente, sintomas neurológicos, como dor de cabeça persistente e de forte intensidade, borrada, dificuldade na fala ou sonolência; ou pequenas manchas avermelhadas na pele além do local em que foi aplicada a vacina.

Veja Também

Grávidas e puérperas começam a ser vacinadas com doses da Pfizer em Cachoeiro

Pfizer, Astrazeneca e Coronavac: o que as bulas dizem sobre as grávidas

Covid-19: entenda todas as mudanças para a vacinação de grávidas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Anvisa Ministério da Saúde Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados