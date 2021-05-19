Grávida que tomou AstraZeneca deve ter 2ª dose só 45 dias após parto

Gestantes que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca devem esperar 45 dias para segunda dose Crédito: Carlos Alberto Silva

Gestantes que tomaram a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19 devem aguardar até o fim da gestação e do puerpério (ou seja, até 45 dias após o parto) para completar o esquema vacinal com a segunda dose. A orientação consta de nota técnica divulgada nesta quarta-feira (19) pelo Ministério da Saúde

A medida ocorre após Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvis a) orientar a suspensão temporária da aplicação da vacina da AstraZeneca em gestantes e puérperas no país.

A orientação da agência foi tomada após a morte de uma gestante do Rio de Janeiro que havia tomado a vacina e teve caso suspeito de síndrome de trombose com trombocitopenia, extremamente raro, e cuja relação com a vacina é investigada.

Com a suspensão, a vacinação de gestantes que ainda não tinham recebido as doses passou a ocorrer no país com o uso de imunizantes da Pfizer e do Butantan. Também ficou restrita a gestantes com doenças preexistentes. Havia dúvidas, porém, sobre qual seria a orientação da Saúde para as gestantes que já haviam recebido a primeira dose da AstraZeneca.

Segundo o ministério, até o dia 10 de maio, mais de 15 mil grávidas foram vacinadas com esse imunizante da AstraZeneca no Brasil. Não há informações sobre outros casos de eventos adversos.

Em nota, porém, a pasta orienta que gestantes e puérperas que já receberam a vacina da AstraZeneca procurem atendimento médico imediato se apresentarem, nos 4 a 28 dias seguintes à vacinação, algum efeito colateral.