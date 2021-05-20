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Vila Velha divulga lista com 10 mil que vão tomar 2ª dose da Coronavac

A lista contempla quem recebeu a primeira dose entre os dias 1 e 9 de abril e contém o agendamento para cada munícipe informando a data, horário e local onde ocorrerá a vacinação no sábado (22) e domingo (23)

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 11:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2021 às 11:02
GERAL - BRASILIA, COVID-19, VACINAÇÃO DRIVE-THRU CORONAVAC -Profissional de saúde nesta quinta-feira, 18 de março, prepara uma dose da vacina CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan, antes de aplicar em idoso em um drive-thru. 18/03/2021
Profissional da saúde com dose da vacina Coronavac Crédito: MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO
Prefeitura de Vila Velha vai vacinar mais 10 mil moradores com a segunda dose da Coronavac – imunizante do Instituto Butantan – no próximo fim de semana. A lista contempla quem recebeu  a primeira dose entre os dias 1º e 9 de abril e contém o agendamento para cada munícipe informando a data, horário e local onde ocorrerá a vacinação no sábado (22) e domingo (23). Confira:

Arquivos & Anexos

Lista dos moradores agendados para receber a Coronavac em Vila Velha

Documento contém nome das pessoas que serão imunizadas com a segunda dose do imunizante no próximo fim de semana, informando o agendamento com data, horário e local
Tamanho do arquivo: 4mb
Baixar
A imunização será possível graças ao repasse ao município, feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de 12 mil dozes da vacina do Butantan. A prefeitura destacou que não haverá ligações ao morador, as pessoas mencionadas deverão comparecer ao local de vacinação no dia e hora anunciado, portando documento com foto e comprovante da primeira dose.
Os moradores de Vila Velha que estão dentro do período de 20 de março ao dia 9 de abril e que ainda não foram contemplados com a segunda dose da vacina, deverão encaminhar e-mail com o comprovante da primeira dose para: [email protected].

LOCAIS DE VACINAÇÃO:

Sábado (22/05):
  • Unidade de Saúde de Jardim Marilândia; 
  • Unidade de Saúde Ponta da Fruta; 
  • Unidade de Saúde de Vila Nova; 
  • Shopping Vila Velha; 
  • Umef Gracino Neves; 
  • Shopping Boulevard; 
  • Caic; Biopráticas UVV; 
  • Tartarugão
Domingo (23/05):
  • Tartarugão; 
  • Shopping Vila Velha; 
  • Biopráticas UVV

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