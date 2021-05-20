Vila Velha divulga lista com 10 mil que vão tomar 2ª dose da Coronavac

A Prefeitura de Vila Velha vai vacinar mais 10 mil moradores com a segunda dose da Coronavac – imunizante do Instituto Butantan – no próximo fim de semana. A lista contempla quem recebeu a primeira dose entre os dias 1º e 9 de abril e contém o agendamento para cada munícipe informando a data, horário e local onde ocorrerá a vacinação no sábado (22) e domingo (23). Confira:
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Lista dos moradores agendados para receber a Coronavac em Vila Velha
Documento contém nome das pessoas que serão imunizadas com a segunda dose do imunizante no próximo fim de semana, informando o agendamento com data, horário e local
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A imunização será possível graças ao repasse ao município, feito pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de 12 mil dozes da vacina do Butantan. A prefeitura destacou que não haverá ligações ao morador, as pessoas mencionadas deverão comparecer ao local de vacinação no dia e hora anunciado, portando documento com foto e comprovante da primeira dose.
Os moradores de Vila Velha que estão dentro do período de 20 de março ao dia 9 de abril e que ainda não foram contemplados com a segunda dose da vacina, deverão encaminhar e-mail com o comprovante da primeira dose para: [email protected].
LOCAIS DE VACINAÇÃO:
Sábado (22/05):
- Unidade de Saúde de Jardim Marilândia;
- Unidade de Saúde Ponta da Fruta;
- Unidade de Saúde de Vila Nova;
- Shopping Vila Velha;
- Umef Gracino Neves;
- Shopping Boulevard;
- Caic; Biopráticas UVV;
- Tartarugão
Domingo (23/05):
- Tartarugão;
- Shopping Vila Velha;
- Biopráticas UVV