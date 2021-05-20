Cariacica abre vagas para grávidas se vacinarem contra a Covid-19 nesta sexta (21)

De acordo com o município, a procura pela vacinação contra a Covid-19 entre gestantes e puérperas está abaixo do esperado. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) afirma que, além das vagas que serão abertas nesta sexta (21), existem cerca de 2 mil doses da vacina Pfizer ainda disponíveis para imunizar este grupo.

Também na próxima sexta (21), às 14 horas, serão abertas novas vagas para a primeira dose da vacina AstraZeneca para pessoas com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades com 40 anos ou mais. O grupo de comorbidades inclui pacientes com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes renais crônicos, pessoas com obesidade (IMC maior ou igual a 40), síndrome de down ou deficiência intelectual com 18 anos ou mais.