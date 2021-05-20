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Primeira dose

Cariacica abre vagas para grávidas se vacinarem contra a Covid-19 nesta sexta (21)

Procura pela vacinação entre gestantes e puérperas está abaixo do esperado no município. Agendamento também será aberto para idosos e pessoas com comorbidades

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 10:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2021 às 10:57
Pfizer aponta que vacina contra a Covid-19 apresentou mais de 90% de eficácia na análise preliminar dos testes da fase três
Agendamento para vacina da Pfizer será aberto nesta sexta (21) em Cariacica Crédito: Reuters/Folhapress
prefeitura de Cariacica vai abrir uma nova rodada de agendamento para vacinação contra Covid-19 na tarde desta sexta-feira (21). A partir das 14 horas, gestantes e puérperas - mulheres com até 45 dias de pós parto - podem agendar a primeira dose da vacina da Pfizer no site da prefeitura. 
De acordo com o município, a procura pela vacinação contra a Covid-19 entre gestantes e puérperas está abaixo do esperado. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) afirma que, além das vagas que serão abertas nesta sexta (21), existem cerca de 2 mil doses da vacina Pfizer ainda disponíveis para imunizar este grupo.
Atualmente, cerca de 4 mil grávidas e puérperas atendidas no município de Cariacica podem agendar a aplicação da dose por meio do site da prefeitura. A aplicação da vacina acontece na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Bárbara.

VACINAÇÃO PARA IDOSOS

Também na próxima sexta (21), às 14 horas, serão abertas novas vagas para a primeira dose da vacina AstraZeneca para pessoas com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades com 40 anos ou mais. O grupo de comorbidades inclui pacientes com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes renais crônicos, pessoas com obesidade (IMC maior ou igual a 40),  síndrome de down ou deficiência intelectual com 18 anos ou mais.

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