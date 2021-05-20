Cariacica abre vagas para grávidas se vacinarem contra a Covid-19 nesta sexta (21)

A prefeitura de Cariacica vai abrir uma nova rodada de agendamento para vacinação contra Covid-19 na tarde desta sexta-feira (21). A partir das 14 horas, gestantes e puérperas - mulheres com até 45 dias de pós parto - podem agendar a primeira dose da vacina da Pfizer no site da prefeitura.
De acordo com o município, a procura pela vacinação contra a Covid-19 entre gestantes e puérperas está abaixo do esperado. A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) afirma que, além das vagas que serão abertas nesta sexta (21), existem cerca de 2 mil doses da vacina Pfizer ainda disponíveis para imunizar este grupo.
Atualmente, cerca de 4 mil grávidas e puérperas atendidas no município de Cariacica podem agendar a aplicação da dose por meio do site da prefeitura. A aplicação da vacina acontece na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Santa Bárbara.
VACINAÇÃO PARA IDOSOS
Também na próxima sexta (21), às 14 horas, serão abertas novas vagas para a primeira dose da vacina AstraZeneca para pessoas com mais de 60 anos e pessoas com comorbidades com 40 anos ou mais. O grupo de comorbidades inclui pacientes com deficiência permanente, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), pacientes renais crônicos, pessoas com obesidade (IMC maior ou igual a 40), síndrome de down ou deficiência intelectual com 18 anos ou mais.