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Pandemia

Covid-19: Cariacica divulga lista de 936 professores que serão vacinados

Segundo a prefeitura, deste total, 81 são os remanescentes da faixa que compreende profissionais entre 50 e 59 anos que não foram vacinados na primeira ocasião; e 855 são da faixa etária entre 40 e 49 anos

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 20:26

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 mai 2021 às 20:26
Laudo médico está entre documentos que pode ser apresentado na vacinação de pessoas com comorbidade
Cariacica divulga lista de 936 professores que serão vacinados Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) divulgou a lista com o nome de 936 professores que residem no município e que poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19.
Segundo a prefeitura, deste total, 81 são os remanescentes da faixa que compreende profissionais entre 50 e 59 anos que não foram vacinados na primeira ocasião, quando 320 professores receberam a imunização; e 855 são da faixa etária entre 40 e 49 anos. As vacinas são destinadas aos profissionais que atuam nas redes municipal, estadual e privada de ensino.

Arquivos & Anexos

Lista de professores entre 50 e 59 anos de Cariacica

Confira lista completa dos 81 educadores remanescentes entre 50 e 59 anos que serão vacinados
Tamanho do arquivo: 439kb
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Arquivos & Anexos

Lista de professores entre 40 e 49 anos de Cariacica

Confira lista completa dos 855 professores da faixa etária entre 40 e 49 anos que serão vacinados
Tamanho do arquivo: 2mb
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A imunização acontece a partir do próximo dia 24 (segunda-feira), e também nos dias 25 (terça-feira) e 26 (quarta-feira) em unidades de saúde do município, em horários definidos pela Semus.

MUDANÇA NA VACINAÇÃO DO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO

A mudança na divulgação da lista de educadores que serão vacinados contra a Covid-19 e a exigência de um novo documento passou a valer nesta semana no Espírito Santo, o que acabou gerando uma série de questionamentos entre profissionais da Educação sobre procedimentos que devem ser adotados para garantir a imunização.
Assessor de Gestão Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Marcelo Lema explicou que a lista deixa de ser divulgada no site do órgão por uma orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de modo a melhorar o fluxo de informações com as secretarias municipais da Saúde que são as responsáveis por conduzir a imunização nas cidades.
Para vacinar, também passou-se a exigir uma declaração padronizada emitida pela direção da instituição de ensino, certificando o vínculo existente do profissional com o estabelecimento.

MAIS DE 190 MIL DOSES

Na madrugada desta terça-feira (18), o Espírito Santo recebeu 191.340 doses de vacinas para dar continuidade à Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Foi o maior quantitativo até o momento enviado pelo governo federal, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa). Ao todo, foram 99.600 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan), 77.700 da Astrazeneca (Oxford/Fiocruz) e 14.040 da Pfizer/BioNTech.

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