Covid-19: Cariacica divulga lista de 936 professores que serão vacinados

Cariacica divulga lista de 936 professores que serão vacinados Crédito: Gustavo Fring/ Pexels

A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) divulgou a lista com o nome de 936 professores que residem no município e que poderão receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19

Segundo a prefeitura, deste total, 81 são os remanescentes da faixa que compreende profissionais entre 50 e 59 anos que não foram vacinados na primeira ocasião, quando 320 professores receberam a imunização; e 855 são da faixa etária entre 40 e 49 anos. As vacinas são destinadas aos profissionais que atuam nas redes municipal, estadual e privada de ensino.

Arquivos & Anexos Lista de professores entre 50 e 59 anos de Cariacica Confira lista completa dos 81 educadores remanescentes entre 50 e 59 anos que serão vacinados Tamanho do arquivo: 439kb Baixar

Arquivos & Anexos Lista de professores entre 40 e 49 anos de Cariacica Confira lista completa dos 855 professores da faixa etária entre 40 e 49 anos que serão vacinados Tamanho do arquivo: 2mb Baixar

A imunização acontece a partir do próximo dia 24 (segunda-feira), e também nos dias 25 (terça-feira) e 26 (quarta-feira) em unidades de saúde do município, em horários definidos pela Semus.

MUDANÇA NA VACINAÇÃO DO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO

A mudança na divulgação da lista de educadores que serão vacinados contra a Covid-19 e a exigência de um novo documento passou a valer nesta semana no Espírito Santo , o que acabou gerando uma série de questionamentos entre profissionais da Educação sobre procedimentos que devem ser adotados para garantir a imunização.

Para vacinar, também passou-se a exigir uma declaração padronizada emitida pela direção da instituição de ensino, certificando o vínculo existente do profissional com o estabelecimento.

MAIS DE 190 MIL DOSES