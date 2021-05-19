Covid-19: Cariacica divulga lista de 936 professores que serão vacinados

Segundo a prefeitura, deste total, 81 são os remanescentes da faixa que compreende profissionais entre 50 e 59 anos que não foram vacinados na primeira ocasião, quando 320 professores receberam a imunização; e 855 são da faixa etária entre 40 e 49 anos. As vacinas são destinadas aos profissionais que atuam nas redes municipal, estadual e privada de ensino.
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Lista de professores entre 50 e 59 anos de Cariacica
Confira lista completa dos 81 educadores remanescentes entre 50 e 59 anos que serão vacinados
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Lista de professores entre 40 e 49 anos de Cariacica
Confira lista completa dos 855 professores da faixa etária entre 40 e 49 anos que serão vacinados
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A imunização acontece a partir do próximo dia 24 (segunda-feira), e também nos dias 25 (terça-feira) e 26 (quarta-feira) em unidades de saúde do município, em horários definidos pela Semus.
MUDANÇA NA VACINAÇÃO DO SEGMENTO DA EDUCAÇÃO
A mudança na divulgação da lista de educadores que serão vacinados contra a Covid-19 e a exigência de um novo documento passou a valer nesta semana no Espírito Santo, o que acabou gerando uma série de questionamentos entre profissionais da Educação sobre procedimentos que devem ser adotados para garantir a imunização.
Assessor de Gestão Escolar da Secretaria de Estado da Educação (Sedu), Marcelo Lema explicou que a lista deixa de ser divulgada no site do órgão por uma orientação da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), de modo a melhorar o fluxo de informações com as secretarias municipais da Saúde que são as responsáveis por conduzir a imunização nas cidades.
Para vacinar, também passou-se a exigir uma declaração padronizada emitida pela direção da instituição de ensino, certificando o vínculo existente do profissional com o estabelecimento.
MAIS DE 190 MIL DOSES
Na madrugada desta terça-feira (18), o Espírito Santo recebeu 191.340 doses de vacinas para dar continuidade à Campanha de Vacinação contra a Covid-19. Foi o maior quantitativo até o momento enviado pelo governo federal, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesa). Ao todo, foram 99.600 doses da Coronavac (Sinovac/Butantan), 77.700 da Astrazeneca (Oxford/Fiocruz) e 14.040 da Pfizer/BioNTech.