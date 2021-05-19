Gripe: mais 19 mil vacinas disponíveis na Grande Vitória. Veja como agendar

Vacinação contra a gripe pode ser agendada a partir desta quarta-feira em alguma cidades Crédito: Pixabay

Podem ser imunizados as crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos,11 meses e 29 dias), as gestantes, as puérperas (45 dias após o parto), os trabalhadores de saúde, povos indígenas, professores e os idosos com mais de 60 anos.

Your browser does not support the audio element. Vacina para gripe confira datas de novos agendamentos na Grande Vitória

Confira o calendário em cada cidade:

CARIACICA

O município abriu agendamento para a vacinação contra a gripe nesta quarta-feira (19). Serão 1.900 vagas disponíveis para o público-alvo. O agendamento pode ser feito por meio do site vacina.cariacica.es.gov.br.

A vacinação tem início neste sábado (22), das 8h30 às 16h30, nas unidades de saúde de Morada de Santa Fé, Flexal, Santa Bárbara, Jardim Botânico, Nova Rosa da Penha, Rio Marinho e Campo Verde, além do Sesi de Porto de Santana.

VIANA

Nesta terça-feira (18), o município recebeu mais 4.770 doses para reforçar e dar continuidade à imunização da gripe, que acontece em quatro polos: nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Marcílio de Noronha, Viana-Sede, Vila Bethânia e Jucu. Até esta terça-feira (18), 5.999 pessoas da fase inicial tinham sido vacinadas.

Para se vacinar, é necessário agendar horário em um dos quatro polos, nas respectivas UBS dos bairros de residência. Nesta quinta-feira (20), excepcionalmente, também será realizada vacinação no bairro Soteco, para os moradores destes territórios.

VILA VELHA

A cidade irá abrir o agendamento para a vacinação contra a gripe nesta quinta-feira (20) e no sábado (22). Ainda não foi definido o quantitativo de doses que vão ser destinados para cada público-alvo, segundo informações do município.

SERRA

Nesta quarta-feira (19) foram abertas mais 5.296 vagas de agendamento on-line, a partir das 20 horas, por meio do site gti.serra.es.gov.br/saude/ . A vacinação também ocorrerá entre sexta(21) e segunda(24) em todas as unidades de saúde do município.

Para se vacinar, todos deverão levar documento com foto e cartão de vacina. Os professores, para tomar a vacina contra a gripe, devem levar a declaração emitida pela escola.

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