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Pandemia

Coronavírus: ES registra 10.371 mortes e passa de 464 mil casos

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), foram contabilizados 43 mortes e 1.635 novos casos nas últimas 24 horas

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2021 às 16:59
Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por milhares de mortes no Brasil Crédito: Pixabay
Mais 43 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (19). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.371. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa)
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.635 novos casos, chegando a 464.253 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

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Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 59.531. Vila Velha aparece em segundo, com 57.397 confirmações da doença, seguido por Vitória (49.984) e Cariacica (36.224). 
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.541 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.923), em Vila Velha. 
Até esta quarta-feira (19), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 436.442, sendo 1.502 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 846.471 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.

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