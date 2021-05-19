Coronavírus: ES registra 10.371 mortes e passa de 464 mil casos

Mais 43 mortes foram registradas no Espírito Santo nesta quarta-feira (19). O número total de óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia em março de 2020, chegou a 10.371. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.635 novos casos, chegando a 464.253 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Na lista dos municípios mais afetados, a Serra é a cidade com mais pessoas infectadas: 59.531. Vila Velha aparece em segundo, com 57.397 confirmações da doença, seguido por Vitória (49.984) e Cariacica (36.224).
No recorte por bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com um total de 7.541 casos confirmados. Em segundo lugar está o bairro Praia da Costa (5.923), em Vila Velha.
Até esta quarta-feira (19), mais de 1,3 milhão de testes já foram realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados chegou a 436.442, sendo 1.502 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença está em 2,2% no Estado.
A vacinação contra a Covid-19 continua no Espírito Santo. Até o momento, 846.471 pessoas já haviam recebido a primeira dose da vacina no Estado.