Gestantes e puérperas começam a ser vacinadas com doses da Pfizer Crédito: Márcia Leal/PMCI

Your browser does not support the audio element. Covid-19 - Guarapari vai fazer mutirão para vacinar grávidas e puérperas

Um mutirão será realizado para vacinar gestantes e puérperas contra a Covid-19, em Guarapari. A ação será realizada na próxima terça-feira (25), para aplicação da primeira dose com oimunizante da Pfizer.

o mutirão vai acontecer na Escola Ana Rocha Lyra, Muquiçaba. Os agentes de saúde estarão realizando a aplicação das 8h às 15h. Para ser vacinada, as grávidas em qualquer período gestacional e mulheres que tiveram filhos até 45 dias, devem levar documento de identificação e caderneta de gestante. De acordo com a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa),. Os agentes de saúde estarão realizando a aplicação das 8h às 15h. Para ser vacinada, as grávidas em qualquer período gestacional e mulheres que tiveram filhos até 45 dias, devem levar documento de identificação e caderneta de gestante.

A Semsa não informou a quantidade de vacinas disponíveis, mas destacou que aquelas que não conseguirem se vacinar no local, terão uma nova data marcada.

Segundo a prefeitura, no momento da vacinação é necessário apresentar o cartão de vacina, levando em consideração que a aplicação da Pfizer não pode ser aplicada de imediato caso a gestante ou puerpéria tenha tomado outro tipo de vacina.

Só serão vacinadas as gestantes e puérperas que levarem:

Caderneta de gestante

Cartão de vacina

Cadastro de pessoas físicas (CPF)

Cartão SUS

Documento identidade

Comprovante de residência, em nome do vacinada ou do responsável.

SERRA ABRE VAGAS

A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa), abre novas vagas para o grupo prioritário de gestantes e puérperas, nesta quarta-feira (19). São mais 3.640 vagas de agendamento on-line, a partir das 18 horas, para a vacina contra a Covid-19.

Todos os agendamentos deverão ser feitos no site da Prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

CARIACICA COM 2 MIL VAGAS

O município de Cariacica também está com agendamento aberto para grávidas e puérperas. Atualmente a região conta com cerca de duas mil vagas disponíveis.

De acordo com a prefeitura, as doses estão sendo aplicadas na Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara. O agendamento deve ser feito pelo link http://vacina.cariacica.es.gov.br

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