Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Imunização

Covid-19: Guarapari vai fazer mutirão para vacinar grávidas e puérperas

Segundo a prefeitura,  mutirão vai acontecer na Escola Ana Rocha Lyra, no bairro Muquiçaba. Confira os documentos necessários

Publicado em 19 de Maio de 2021 às 15:48

Esthefany Mesquita

Esthefany Mesquita

Publicado em 

19 mai 2021 às 15:48
A imunização será feita até quinta-feira (20) e quatro unidades de saúde da sede do município. No interior, será por meio de uma equipe volante
Gestantes e puérperas começam a ser vacinadas com doses da Pfizer Crédito: Márcia Leal/PMCI
Covid-19 - Guarapari vai fazer mutirão para vacinar grávidas e puérperas
Um mutirão será realizado para vacinar gestantes e puérperas contra a Covid-19, em Guarapari. A ação será realizada na próxima terça-feira (25), para aplicação da primeira dose com oimunizante da Pfizer.
De acordo com a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o mutirão vai acontecer na Escola Ana Rocha Lyra, Muquiçaba. Os agentes de saúde estarão realizando a aplicação das 8h às 15h. Para ser vacinada, as grávidas em qualquer período gestacional e mulheres que tiveram filhos até 45 dias, devem levar documento de identificação e caderneta de gestante.
A Semsa não informou a quantidade de vacinas disponíveis, mas destacou que aquelas que não conseguirem se vacinar no local, terão uma nova data marcada.
Segundo a prefeitura, no momento da vacinação é necessário apresentar o cartão de vacina, levando em consideração que a aplicação da Pfizer não pode ser aplicada de imediato caso a gestante ou puerpéria tenha tomado outro tipo de vacina.
Só serão vacinadas as gestantes e puérperas que levarem:
  • Caderneta de gestante
  • Cartão de vacina
  • Cadastro de pessoas físicas (CPF)
  • Cartão SUS
  • Documento identidade 
  • Comprovante de residência, em nome do vacinada ou do responsável.

SERRA ABRE VAGAS

A Secretaria de Saúde da Serra (Sesa), abre novas vagas para o grupo prioritário de gestantes e puérperas, nesta quarta-feira (19). São mais 3.640 vagas de agendamento on-line, a partir das 18 horas, para a vacina contra a Covid-19.
Todos os agendamentos deverão ser feitos no site da Prefeitura, no link http://gti.serra.es.gov.br/saude/.

CARIACICA COM 2 MIL VAGAS

O município de Cariacica também está com agendamento aberto para grávidas e puérperas. Atualmente a região conta com cerca de duas mil vagas disponíveis.
De acordo com a prefeitura, as doses estão sendo aplicadas na Unidade Básica de Saúde de Santa Bárbara. O agendamento deve ser feito pelo link http://vacina.cariacica.es.gov.br.

OUTROS MUNICÍPIOS

Em Vitória e Vila Velha as vagas já estão esgotadas. Os municípios informaram que um novo agendamento será aberto assim que uma nova remessa da vacina Pfizer chegar ao Estado.

Veja Também

ES recebe mais de 190 mil doses de vacina contra a Covid-19 até terça

Vacinação reduz em 95% mortes por Covid-19 na Itália, diz estudo

Covid-19: entenda todas as mudanças para a vacinação de grávidas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vacina Covid-19 Campanha de vacinação
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES
Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados